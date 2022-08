“Me están increpando con estupideces”: concejal de Coquimbo reacciona molesto cuando lo corrigen por decir “niños mongolitos”

Se ha llenado de críticas y con razón. El concejal de Coquimbo Abraham Schnaiderman habló de “niños mongolitos” en pleno concejo municipal y cuando lo corrigieron y le pidieron respeto, se enojó y volvió a repetir el mismo concepto, provocando nuevamente malestar en el lugar.

Radio Biobío informa todo el momento, que se dio por la discusión de la compra de dos drones con visión nocturna para apoyar las labores contra la delincuencia.

En un momento lo interpelaron por desviar el tema de discusión, ante lo cual precisó que “En ningún momento mencioné las papayas, dije que el tema eran los drones, todo el mundo lo dijo y es eso. Y le voy a decir una cosa: todo mi domingo, mi viernes, mi sábado trabajé por los niños coquimbanos muy especialmente por los que sufren, no como otros”, agregó.

“Por favor colega, no se altere, pero eso ya no se dice hace como dos décadas” — Concejal Ruiz

“Fui a una residencia y ahí hay niños que son mongolitos, enfermitos y sufren mucho”, precisó.

Al escuchar esto el concejal Camilo Ruiz le pidió respeto y le aconsejó asesorarse.

Pero Schnaiderman insistió que “el respeto me lo tienen que tener a mí por los años de experiencia, lo que estoy entregando a Coquimbo. Estamos trabajando, no estamos hueveando. Oiga, me están increpando con estupideces, gente estúpida, esto es importante”.

“Es la solución para los niños mongolitos, estamos venciendo el cáncer, estamos haciendo cosas importantes con eso, no es para burlarse y menos de mí por mi trabajo, experiencia, mi familia que ha trabajado por el país pido respeto para mí. Gracias a él ustedes están vivos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa señor alcalde?”, cerró.

Ahí el concejal Ruz volvió a tomar la palabra: “con toda la experiencia, uno no se la discute, el colega debiera asesorarse, investigar un poco sobre el tema de cómo usar el lenguaje. Hay cuestiones que ya no se dicen y eso no lo vamos a tolerar en ningún espacio. Por favor colega, no se altere, pero eso ya no se dice hace como dos décadas”.