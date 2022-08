En redes comparan a pez de tres ojos de Los Simpsons con otro hallado en el río Sinú. El caso ocurrió cuando pescadores de la vereda La Palma, ubicada en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba reportaron el hallazgo de un pez que la comunidad califica como extraño, ya que nunca lo habían visto en esa zona.

De acuerdo a la versión de los pescadores, al poco rato de lanzar la atarraya recogieron al ejemplar de diversos colores y con unos 30 centímetros de largo. El pez tiene el mismo color naranja característico del famoso ejemplar del programa televisivo. Aunque no cuenta con los tres ojos, en apariencia, si tiene la cresta naranja en la parte superior de su lomo. Además sobresale una protuberancia naranja sobre sus ojos.

En redes comenzaron los comentarios y las comparaciones. “Los Simpsons lo hicieron otra vez”, escribieron a manera de broma al referirse a ‘Blinky’ el famoso pez de la serie animada que apareció por primera vez en el episodio “Two Cars In Every Garage And Three Eyes On Every Fish”, cuando Bart y Lisa van a pescar al lago cercano a la planta de Energía Nuclear y lo capturan. Desde entonces el singular pez ha aparecido en varios episodios del popular programa de televisión. Sin embargo, con el ejemplar hallado solo coincide el color y la aleta en la parte superior de su cuerpo.

Para los pescadores y habitantes de ese sector de Lorica se trata de un hecho particular, ya que nunca antes habían visto un pez con esas características.

De igual forma, los internautas empezaron las especulaciones sobre el origen del inusual pez. Unos incluso afirman que se trata de un pez cuerno, otros dijeron que se trata de un pez gallo e incluso afirmaron que el animal estaría enfermo con un tumor en su cabeza.

Asimismo, otros se refirieron a un pez llamado oranda, una carpa de origen asiático que se habría salido de algún acuario o estanque en la zona. De acuerdo a Ecured, este pez es un Goldfish Oranda (Cabeza de León Holandés), de tipo ornamental y de acuario. El Goldfish Oranda es uno de los peces de agua fría más populares en el mundo. “Su esplendor se ve favorecido por su capucha, un crecimiento carnoso en la parte superior de su cabeza llamado wen. El wen comienza a mostrarse alrededor de 3 a 4 meses de edad, pero realmente sólo se empieza a formar alrededor del año de vida y alcanza pleno desarrollo en 2 - 2 1/2 años”.

En síntesis, aunque existen muchas explicaciones hasta ahora, el pez será sometido a estudios para que los expertos sean quienes identifiquen el origen del curioso espécimen.