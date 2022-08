Gobierno por fallo de Contraloría: “El ministro Jackson tiene todo el respaldo del Presidente”

Este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la decisión de la Contraloría General de la República de informar que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson “no se ajustó a la prescindencia” , frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En la ocasión, Vallejo reafirmó que el secretario de Estado cuestionado “cuenta con todo el respaldo del Gobierno.

La declaración de la ministra llega luego de que varios parlamentarios de oposición hicieran un llamado directo a Jackson para que renunciara.

En este sentido, a través de una vocería desde La Moneda, la ministra Vallejo señaló que “es parte del rol de los sectores no oficialistas o de oposición la fiscalización y hacer este tipo de emplazamientos, cuando consideran desde una perspectiva crítica que algún ministro o ministra no se ajusta a lo que ellos esperaban, de acuerdo a su gestión”.

“Sin embargo -continuó la ministra- el ministro Jackson, quien encabeza la Secretaría General de la Presidencia, cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República y de este Gobierno para seguir cumpliendo sus funciones”.

En la misma vocería, Vallejo enfatizó en que “tanto el ministro Jackson como el propio Gobierno en varias oportunidades ha hecho un llamado a todos los sectores, sean del Apruebo o sean partidarios del Rechazo, a presentar sus distintas propuestas de cara a lo que suceda posterior al 4 de septiembre, en el día del Plebiscito”.

Y añadió que “nos gustaría no solamente reiterar ese llamado, sino que también invitar a los sectores y partidos partidarios de la opción del Rechazo a ponerse también de acuerdo en el camino a seguir de cara al 5 de septiembre, en consideración a que ganara eventualmente la opción que ellos promueven o respaldan, el Rechazo”.

De manera, que esto pueda entregar “certidumbre del camino a seguir ”, pues “la ciudadanía y los mismos parlamentarios, y los mismos partidos, nos han pedido como Gobierno poder señalarle a las fuerzas políticas cuáles son los caminos que proseguirían en el caso de ganar una u otra opción”.

La autoridad de Gobierno externó que “no solamente hemos valorado que los partidos y los sectores que están por la opción del Apruebo conversen y se pongan de acuerdo en aquellos elementos que se deben presentar y se deben considerar para avanzar, en el caso de ganar la opción Apruebo”.

“Si no que también consideramos que es importante que los sectores que son partidarios del Rechazo también hagan ese esfuerzo de concordar una propuesta de camino a seguir para dar certezas al país de lo que va a suceder a partir del 5 de septiembre en adelante”, agregó.

Vallejo insistió en que todos los partidos, independiente de su sector, están invitados a entregar sus propuestas, y destacó que este llamado se hizo “el 6 de agosto, en una declaración pública, y el mismo 10 de agosto”.