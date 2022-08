Delincuente mató por error a su cómplice y levantó las manos como diciendo yo no fui

Dicen que como a hierro matas a hierro mueres. Justamente ese fue el fatal fin de un delincuente que se disponía a asaltar a un grupo de personas que conversaba en la cuneta, pero nunca imaginó que su cómplice, al bajarse de la moto, dispararía el arma y la bala le quitaría la vida, dejándolo tirado en el suelo. Mientras, las personas que serían asaltadas no entendían qué pasaba.

El hecho ocurrió el pasado 7 de agosto en República Dominicana, y fueron captados por cámaras de videovigilancia ubicadas en la calle en la que ocurrió el asesinato.

Las personas que estuvieron a punto de ser víctimas se sorprenden por lo sucedido y en un principio no entienden lo que estaba pasando, al igual que el propio delincuente que dispara pues se observa que en ese momento no sabe qué hacer y solo atina a levantar las manos, como diciendo yo no fui.

Arrancó en la misma moto

En cuestión de segundos, aparece en la escena una mujer que llega también en motocicleta y era la novia del fallecido. En el clip se aprecia que la joven llora desesperada al percatarse del cuerpo tendido sobre el suelo, mientras que el ladrón que disparó huye de la zona a bordo de la misma motocicleta en que llegó la mujer.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el presunto delincuente fue detenido, pero el video fue compartido en redes sociales y se hizo viral por lo insólito de la situación, donde esta vez el destino estuvo a favor de las víctimas que se salvaron de ser asaltadas, gracias al mal delincuente que al tomar de forme equívoca el revolver apretó el gatillo y percutó el disparo que dio de lleno en la espalda de su colega de delitos, quien pasó a mejor vida tendido en la vereda.