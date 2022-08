Exfutbolista Luis Núñez perdió el partido y tribunal dictó sentencia en su contra

Este lunes el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago leyó la sentencia del ex futbolista de Universidad Católica, Luis Núñez, quien fue declarado culpable por ser autor de un homicidio simple, hecho ocurrido en octubre de 2018 en la comuna de San Joaquín, que habría sido perpetrado en conjunto con Andrés Vergara Baeza, quien también fue sentenciado a 12 años de presidio, informó Aton Chile.

El ex jugador tendrá que pasar 10 años en la cárcel. Sin embargo, ya estaba en prisión preventiva desde 2020, luego de ser capturado tras fugarse a Bolivia por 14 meses.

Núñez declaró en reiteradas entrevistas ser inocente del crimen, e incluso inició una huelga de hambre durante su reclusión. Además, tuvo que ser aislado en el penal debido a amenazas de otros internos que comprometían su seguridad.

El pasado 3 de agosto, el 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer el veredicto condenatorio del juicio en contra el exfutbolista nacional Luis Núñez, quien se fugó junto a su familia a Bolivia, donde alcanzó a estar 480 días prófugo hasta que fue capturado en 2020.

El otrora atacante de Universidad Católica también está siendo procesado por herir a Mario Albornoz, quien lo identificó en el lugar del incidente donde murió Pinto Vásquez. Mientras que Andrés Vergara, amigo del exdelantero, es sindicado como el autor material del homicidio y también está en prisión.

La huelga de hambre

“Vengo en comunicar al señor alcaide que doy inicio a una huelga de hambre seca. El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa”, señaló Núñez anteriormente, a través de un escrito.

“Llevo 28 meses en una cárcel de máxima seguridad con régimen de 21 horas encerrado por 3 de patio. Hoy me encuentro aislado en una pieza 24 horas por amenazas y problemas por la misma causa. Todo ello me ha llevado a tomar esta decisión”, añadió el ex UC.