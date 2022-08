“No veo valentía...”: Natalia Valdebenito criticó a Rudolphy y Pablo Díaz por votar Rechazo

Tras la carta firmada por cien celebridades dando su voto al Rechazo, la comediante Natalia Valdebenito salió a criticar a quienes reconocieron públicamente su voto de cara a las elecciones del 4 de septiembre, señalando que “no veo valentía en asumirlo”. Palo que fue dirigido directamente a sus colegas actorales que conformaron la nómina, Álvaro Rudolphy y Pablo Díaz.

“¿Rechazar es nadar contra la corriente?”, preguntó Valdebenito en un post que subió a su Instagram, convirtiendo el hashtag #Natalia Valdebenito en trending topic.

“Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen”, señaló.

Además, sentenció que al afirmar que se vota Rechazo “No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta”.

Por supuesto, su comentario no pasó indiferente en la red social, donde la humorista ya genera anticuerpos en algunos usuarios y lo dejaron en claro, comentando su publicación.

“Cegada por el adoctrinamiento”

“Natalia Valdebenito representa muy bien al apruebo actual. Cegada por el adoctrinamiento, sin argumentos para defender la NC y rabiosa para enfrentar a su adversario. La amargura propia de una mujer que no tiene nada más que ofrecer y entrega su patética vida a una ideología”, “Natalia Valdebenito...has vivido demasiado odio en tu vida...por eso.tanto rencor y rabia en tus palabras!!! “Natalia Valdebenito es el típico ejemplo de un “artista” que trata de ser más con un discurso barato. En Chile no hay arte de calidad y punto, no sé para que Rechazo y Apruebo pelean por que actor es el menos malo”, fueron parte de los mensajes que le escribieron en Twitter.

Sin embargo, su colega Belén Mora salió a respaldarla y a ironizar con la carta difundida por los adherentes a rechazar la propuesta de nueva Constitución.