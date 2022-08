Las veces que Jada Pinkett avergonzó a Will Smith en pantalla, según varios fans

Will Smith es una de las figuras más reconocidas y queridas de Hollywood, con una carrera de más de 30 años. Sin embargo, los últimos meses ha sido duramente criticado por su relación con Jada Pinkett Smith y la cachetada que le dio a Chris Rock en plena transmisión de lso Oscars por burlarse de la calvicie de su esposa.

La pareja ha estado en la mira no solo por la violencia de Will en pleno escenario, sino también por las polémicas confesiones que ha hecho Jada sobre su romance, donde muchos aseguran que ha dejado claro que no ama al padre de sus hijos.

Internautas han calificado a Jada como narcisista, por ser cruel al hablar sobre su intimidad y por no importarle avergonzar públicamente a su marido. Muchos le han pedido al actor que ponga un alto y se divorcie finalmente.

En su más reciente aparición, se pudo notar como Smith ya no es el mismo con su esposa y ya no le da el puesto que le daba anteriormente, lo que confirma aun más el declive de su relación.

Los desplantes de Jada Pinkett a Will Smith en pantalla

Fue infiel con un amigo de su hijo

La famosa admitió frente a la cara de Will que le fue infiel con el rapero August Alsina -amigo de su hijo Jaden-, durante uno de los momentos de crisis de su matrimonio.

Pinkett contó que conoció al músico tenía 23 años cuando este pasaba por una situación delicada.

“Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental. A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August”, dijo.

No se quería casar

Una de las declaraciones que más conmoción ha causado es su revelación sobre el rechazo que tenía a casarse con el famoso y cómo el día de su boda fue uno de los peores de su vida.

“Siendo una joven actriz y estando embarazada, no sabía qué hacer pero lo único que sabía realmente es que no quería estar casada (…) Realmente no quería casarme (…) Estaba tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”, expresó.

Al contrario de sus palabras, el protagonista de ‘Soy Leyenda’ expresó que ese fue uno de sus días más felices.

“Desde que tenía 5 años me imaginaba cómo sería mi familia”, comentó.

Lo llama egocéntrico por celebrarle un cumpleaños

Aunque muchas mujeres estarían felices de que su esposo le organizara una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Jada se molesto porque el interprete tomó la iniciativa de organizarle su cumpleaños número 40 y calificó su acto como uno de los más egocentricos, por no considerar su opinión.

Lo obliga a grabar para ella

En un vídeo que se hizo viral en redes sociales se puede ver como Jada graba a Will aun cuando el le pide que respete y no lo haga.

En el audiovisual le pregunta: “sabes que la terapeuta Esther Perel vendrá a la mesa, estará en la ‘Mesa roja. ¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?”.

A lo que él respondió molesto: “diría que no empiecen a filmarme sin preguntarme”, y Jada dice “todavía está lidiando con tonterías”.

Ante su insistencia agregó que “diría que no empiecen a filmarme sin preguntarme”, y ella responde “todavía está lidiando con tonterías”.

No apoyó a su esposo luego de golpear por ella

Luego de la cachetada que Will le propinó a Chris Rock por burlarse de su calvicie, producto de la alopecia que sufre, la famosa lejos de apoyarlo criticó su postura y aseguró que no necesitaba que él la ayudara en ese momento. Además, calificó de exagerada su postura.