Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía: “Llamar ‘recuperación de madera’ es una señal de lo que pasaría con una justicia paralela”

El gobernador de la Araucanía tiene un problema que acapara su tiempo como autoridad elegida, el único en su cargo en Chile que pertenece a Chile Vamos. Luciano Rivas convive con el conflicto mapuche y desde esa posición indica problemas y busca soluciones.

¿Qué efecto cree que puedan tener las frases de Héctor Llaitul sobre el robo de madera?

— El líder de la CAM plantea abiertamente que le declara la lucha armada al gobierno y lo que sabemos, y que hemos dicho desde hace mucho tiempo, es que esta orgánica de crimen organizado, la CAM, se financia a través de ilícitos como son el robo de madera y también de la droga. Reconocen el robo de madera como mecanismo para financiar lo que él llama “fierros y tiros”. El tráfico de drogas también está presente, no podemos olvidar que un integrante de la CAM, Emilio Berkhoff, fue detenido con prácticamente una tonelada de droga en la región.

¿Usted tenía conocimiento de esta forma de “ver” el robo o lo sorprendió la frase?

— Para los que somos de La Araucanía, no es una sorpresa este tipo de declaraciones, pero entendemos que es importante que a la ciudadanía, al Estado y al gobierno les quede claro lo que acá se vive. De las declaraciones de la CAM creo que es extremadamente preocupante que denominen estos delitos como recuperación y reapropiación en el territorio ancestral.

¿En qué sentido?

— Esto puede ser una señal de lo que podría pasar con una justicia paralela, estos dos sistemas de justicia que figuran en la nueva constitución. Lo que abiertamente puede ser robo de madera para financiar armamento, podría reinterpretarse como “recuperación”, y eso tiene un gran impacto para quienes habitamos la zona.

¿Cree que la ciudadanía de la Región piense como Llaitul?

— Como gobernador de La Araucanía, mi rol es escuchar a los habitantes de la región y, aunque hay matices, hay un consenso respecto al daño que provoca la violencia y el terrorismo. La consulta ciudadana, una de las más votadas del país, donde participaron alrededor de 145 mil habitantes, obtuvo resultados concluyentes: más del 80% estuvo de acuerdo en que se declare el estado de excepción en la zona. Con los alcaldes de las 32 comunas también hemos trabajado en conjunto, pues entendemos que esta crisis nos afecta a todos y en la Cumbre por La Paz, que realizamos hace unos meses, levantamos propuestas para trabajar por La Araucanía y su gente.

¿Qué tan importante es que el Presidente Boric visite la Araucanía?

— La crisis de seguridad que vivimos en La Araucanía es uno de los temas país. El presidente debe conocer las voces de la región, escuchar a las víctimas, que se multiplican día a día. Ya no solo hablamos de Arauco en el Biobío y Malleco. Esta realidad hoy se vive en muchos puntos de nuestra región e incluso hoy alcanza zonas aún más al sur como las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Ya visitaron la zona desde el Ministerio del Interior, ¿qué podría aportar la presencia del Presidente?

— Lamentablemente, el Presidente, tras más de 150 días que lleva en el cargo, aún no define cuando va a venir. Me parece que eso no se condice con el discurso de diálogo con el que se instaló el gobierno y retrasa aún más el necesario trabajo que hay que realizar en conjunto para enfrentar esta crisis que nos afecta.

¿Cómo veía usted que se ampliara el Estado de Excepción a la Región de Los Ríos?

— Claramente es la herramienta que tenemos hoy para enfrentar la violencia. Sin duda sirve para mantener un cierto control en la zona y es percibido por los habitantes de La Araucanía como un aporte a la seguridad. Por esto, el requerimiento hecho desde Los Ríos, que ha visto recrudecer la violencia en algunos sectores, me parece del todo razonable en defensa de la ciudadanía. Necesitamos un estado de verdad.

¿Ven el tema con el gobernador de Los Ríos, Luis Gómez (PS)?

— Estuve con él la semana pasada, pensamos que se iba a ampliar el estado de excepción a Los Ríos. Necesitamos seguir fortaleciendo la seguridad y esperaría que se decretara allá también por la seguridad de los habitantes de Los Ríos.

¿Los estados de excepción son efectivos? Sigue habiendo atentados.

— Recién hubo un ataque a un polo de desarrollo en la comuna de Angol, en un parque eólico. Lamentablemente el desarrollo se ve afectado. Claro, aunque estemos en estado de excepción, tenemos estos atentados que son de alta magnitud. Esto sigue. Esperamos de una buena vez las reacciones de parte del gobierno y del Estado, que incluye al Parlamento con las leyes que necesitamos y con una voluntad política por parte del gobierno.