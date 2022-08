Punto de quiebre: la multicampeona que dejó el tenis para ser famosa y millonaria en las plataformas eróticas

Los infalibles buscadores de Internet hoy identifican a Ashley Harkleroad como actriz de películas eróticas y generadora de contenidos para adultos en OnlyFans, lo que sepulta para siempre en la vitrina pública su condición de campeona de tenis e integrante del escalafón de las 50 mejores del mundo.

La estadounidense (37) obtuvo 8 títulos de la WTA y en el 2003 escaló al 39 del ranking , pero una década después dejó la raqueta por las cámaras, resuelta a cambiar su vida.

Una situación clave que la desvió del deporte ocurrió en 2008, cuando aceptó posar para Playboy. “Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético. Con esto quiero demostrarle a las atletas, que son flacas y con mucho músculo, que pueden tener lindos cuerpos como las modelos comunes”, dijo con ínfulas pedagógicas en ese momento.

Y el culto a su belleza pudo más que su pasión por el tenis, reconocido por el argentino José Luis Clerc, quien la entrenó desde 2002 en sus primeros años en el circuito. Las lesiones apuraron su retiro y luego comentó partidos en Tennis Channel, pero ella tenía ambiciones mayores.

En la web Behind the Raquet, Ashley justificó su cambio de vida apelando a las dificultades de su carrera, como lesiones, trastornos alimentarios, y conflictos familiares y de contratos. “Con 14 años ya era la mejor tenista de mi país. A los 17 llegué a la final de Roland Garros Junior y gané un Challenger de US$50 mil. A los 18 años fui39 del ranking. Más tarde, me rompí el ligamento del codo, decidí evitar la cirugía y me tomé 6 meses de descanso. Desde los 13 años el tenis era mi trabajo, ahora me veía quemada y en un lugar oscuro”, explicó.

Match point: cinco dólares por una foto

Tras aparecer en Only Fans declaró su orgullo en las redes sociales porque “los seguidores pagaban hasta cinco dólares por una foto erótica” , según reconoció. De ahí a ser campeona del erotismo hubo un paso: en abril de 2022 la plataforma estrenó una película porno protagonizada por Harkleroad y su esposo Chuck Adams.

Como sea, Ashley se siente tranquila de sus decisiones y la fortuna que le genera su nueva faceta publica. “Soy la primera tenista profesional en estar en la portada de Playboy y ahora en OnlyFans. ¿Por qué no podria hacerlo?”, plantea como réplica a aquellos críticos que alguna vez la aplaudieron en el court, antes que saltara la red…