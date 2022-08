Boric: “La Convención tuvo mucho atrincheramiento y poca disposición a escuchar”

A dos semanas del Plebiscito, el Presidente Gabriel Boric dio un entrevista a Chilevisión Noticias, donde se refirió a cuál debe ser el camino que tome Chile después del 4 de septiembre. Al respecto, aseguró que “el pueblo ya tomó una decisión en octubre, que haya una nueva Constitución, no hay que repetir esa consulta”.

También señaló que en el caso de ganar el Rechazo debería haber una nueva elección de convencionales, aunque aclaró que “eso lo debe decidir el Congreso, eso no me lo puedo arrogar”. Respecto de las cosas que deberían cambiar, dijo que en la Convención hubo “muchas cosas que mejorar. Es bueno aprender del camino recorrido” y que “tuvo desde diferentes lados demasiado atrincheramiento y poca disposición a escuchar a los que tenían ideas distintas. Me esforzaré a que este proceso constituyente avance al reencuentro de chilenas y chilenos y creo que eso es más posible si gana el Apruebo”.

Sin embargo, también contrastó que “toda obra humana tiene errores y sin embargo yo creo que el proceso constituyente tiene más virtudes que defectos”, comentó y destacó como puntos positivos la redistribución del poder, el reconocimiento a sectores excluidos y equilibrio entre desarrollo y cuidado del medioambiente. El texto, agregó, es perfectible, hay mecanismos para cambiarla, “que otorgan mucha más certeza que partir todo de nuevo”.

Consultado si habrá en caso de ganar el Rechazo un período de oscuridad, como dijo Guillermo Teillier, respondió que “me cuesta mucho pensar que no creo en periodos de oscuridad confío en la sabiduría del pueblo chileno”.

Delincuencia y situación Araucanía

Entre otros temas, Boric se refirió también a la delincuencia. “Es muy grave y es la principal preocupación. Estoy plenamente consciente de que es prioridad para los chilenos”, dijo y enumeró una serie de programas en marcha para enfrentarlo. “Sabemos que no es suficiente, tenemos que hacer más. Carabineros y la PDI cuentan con todo mi respaldo para combatir sin tregua a los delitos y los delincuentes”, afirmó.

Respecto de la situación en La Araucanía, comprometió una visita a la región antes de fin de año, reiteró la condena a dichos de Héctor Llaitul y reconoció el cambio de opinión del gobierno respecto del estado de excepción. “Tenemos deber de garantizar la seguridad de todos los chilenos (….) no nos vamos a amedrentar, vamos a combatir con todo el rigor de la ley”, señaló e indicó que se continúa diálogo con forestales y comunidades.

Costo de la vida

El Presidente Boric no descartó nuevas ayudas para las familias, pero siempre con responsabilidad fiscal. Previó que los próximos años serán “estrechos”. “Estamos tomando todas las medidas necesarias para que nadie se quede atrás”, afirmó.

Destacó también las oportunidades a futuro de Chile, como la transición energética, que impulsará el litio y el cobre y el hidrógeno verde. “Tenemos posibilidad de dar un salto hacia adelante que es tremendo”, aseguró.

Sobre el tema del intervencionismo y, en particular, la firma de ejemplares de la Constitución, Boric señaló que no le negaría una firma a una persona si trae una servilleta o una copia de la Constitución. Incluso, dijo que firmaría una Constitución del 80 “sin ningún problema”.