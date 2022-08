Mujer demanda al Estado por adopción ilegal de hijos que fueron llevados a Noruega

Karen Soliz es el nombre de una mujer de la ciudad de Arauco, quien demandó al Estado chileno por haber dado en adopción a sus hijos ilegalmente. La madre acusa que nunca dio su consentimiento y que tampoco pudo apelar al fallo. Los niños estarían ahora en Noruega.

El hecho habría ocurrido en 2011 y habría sido llevado adelante por el Sename y autorizado por el Juzgado de Familia de Tomé. Además, según explicó Soliz a radio Bío-Bío, la Corporación de Asistencia Judicial actuó en su contra también tras advertirle que no podía apelar ni cuestionar los fallos judiciales.

La demandante reclama 2 mil millones de pesos como indemnización por el daño causado por organismos del Estado. “Qué no hice, golpeé puertas, tuvieron que pasar años para saber que mis hijos estaban con vida, porque era lo que más me angustiaba, no saber si mis hijos estaban vivos, si era real que estaban en Noruega... Es una cosa tremenda, uno vive todos los días con ese dolor y esos pensamientos”, declaró.

Según explicó el abogado de la mujer, Ricardo Orellana, “sus hijos fueron sacados de Chile por un matrimonio el día 2 de agosto, por lo que el trámite de adopción se hizo en escasos 15 días. Se le privó el derecho a apelar, en consecuencia el Estado no respetó las normas del debido proceso y a la madre no se le defendió como correspondía”.