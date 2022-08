“No quisiera reservarme mi opinión”: el descargo de José Antonio Neme por cuestionado relato en franja del rechazo

José Antonio Neme reaccionó este lunes en Mucho Gusto a la cuestionada pieza audiovisual exhibida durante la noche del domingo en la franja del Rechazo, la cual fue criticada en redes sociales y por la cual el diputado Gonzalo Winter anunció que enviará un oficio al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En el registro se mostró el relato de una persona que trabaja en el comercio sexual y que recibió un disparo de un cliente, el cual lo dejó en una situación de convalecencia por más de un año, pero no denunció el hecho “por amor”.

“Y se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, se señala en el spot.

La reacción de Neme

Al respecto, el animador del matinal de Mega señaló que “no quisiera reservarme mi opinión respecto de una pieza gráfica que vi ayer en internet sobre una brutalidad, bizarra, rara, inentendible”.

“No sé que mente brillante que está detrás de lo que vi en la franja del Rechazo, en esa pieza en particular, respecto de un caso de prostitución masculina de un señor que decía que un cliente le había disparado y lo había dejado digamos con secuelas físicas y que por amor él no lo había denunciado”, expresó Neme.

“Era una brutalidad, pero era ridículo, intelectualmente inentendible, grotesco, burdo. No sé. Yo vi esa pieza y solamente quiero hacer la crítica porque me parece irresponsable, no solamente intelectualmente muy torpe, pero además irresponsable decir que por amor uno no denuncia un delito. Es una estupidez aquí y en cualquier parte del mundo”, manifestó el periodista.