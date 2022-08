“Si elegí perdonar, es derecho mío”: Habla protagonista de cuestionado testimonio de la franja del Rechazo

Polémica se generó la noche del domingo tras la aparición del testimonio de Alejandro/Matilde, durante la franja de Rechazo, en donde relató su historia, asegurando ser un joven travesti que trabaja ejerciendo el comercio sexual y que fue baleado por un cliente, pero que decidió no denunciarlo “como un hecho de amor”

El audiovisual recibió diversas críticas, provocando que desde el comando del Rechazo, anunciaran la tarde del lunes que el testimonio será retirado de la franja televisada , para ser emitido por última vez este martes.

En esa línea, el protagonista del testimonio, Alejandro Merino , subió un video contando su versión de lo sucedido, asegurando estar “muy emocionado”, por la situación.

“Yo hice el video de la franja con la intención que se acabe la violencia, desde una mirada del amor, del perdón. Si yo elegí perdonar, es un derecho mío y nadie tiene el derecho de cuestionármelo ”

Sobre los cuestionamientos hacia la veracidad de su testimonio, Merino aseguró que su historia “es totalmente real. Todo es 100% real”

“No quiero darle clases y lecciones a nadie, pero no quiero que me juzguen, porque eso no era lo que yo buscaba. Lo único que he recibido son malas palabras, malos mensajes, y me juzgan ”, añadió.