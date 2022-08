“Pagar la urna de mi señora”: Habla abuelito asaltado con violencia en Talcahuano

Las crudas imágenes de un abuelito de Talcahuano forcejeando en el suelo contra dos cobardes delincuentes, indignó a gran parte de la ciudadanía. El adulto mayor de 77 años recién había girado su pensión del banco y los antisociales se la arrebataron con violencia. Sin importarle la edad, ni que era el único ingreso que tenía para vivir el mes. Impotencia que aumenta al conocer los motivos en que usaría ese dinero, según reveló en entrevista con T13.

“Mi señora hace un mes y medio que murió, entonces yo fui a cobrar mi pensión para pagar la urna y el nicho y todas esas cosas. Retiré toda la plata, eran $720 mil pesos”, comentó.

“Como dos casas más allá me pescan desprevenido de atrás, del ‘cogote’, me tiran para atrás y se tiraron los dos. Me tiran de espalda y empiezan a ‘trajinarme”, señala respecto al atraco, donde uno de ellos lo amenazaba con apuñalarlo.

“Cuando vi la cuchilla me dio susto”, reconoció, afirmando que tras eso le agarró la mano y comenzó a forcejear, mientras que el otro delincuente lo ahorcaba. Ahí fue cuando les dijo que le sacaran el dinero.

“No sé de dónde salieron, de dónde me ubicaron, no sé si estarían en el banco, no tengo idea. Eran dos. Nunca miré para atrás, como llevo tantos años viviendo aquí, nunca me había pasado nada”, lamentó.

Ayuda solidaria

El empresario Leonardo Farkas se enteró sobre el asalto que sufrió Luis Aguayo en la población Patriocio Lynch, y compartió su repudio en redes sociales.

“Cobardes asaltan a adulto mayor en Talcahuano y le roban su pensión y bono por su esposa recién fallecida. Una vergüenza”, condenó el hecho.

Posteriormente, quiso ayudar a la víctima: “Díganle a Don Luis dónde le deposito 2 millones para que siga adelante con su vida. Sin respeto no hay futuro”, reflexionó.