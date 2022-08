Ryan Reynolds: “El fútbol es una obsesión que desearía no tener”

Ryan Reynolds y Rob McElhenney decidieron financiar el club británico Wrexham sin tener ni idea de fútbol y grabar su aventura. La nueva serie de FX sigue a la pareja de Hollywood transformando el estadio y consiguiendo a TikTok como patrocinador de las equipaciones, entre otros acontecimientos.

Los aficionados se mostraron inicialmente escépticos ante la idea, creyendo que la misión de la empresa era sólo hacer un documental en lugar de salvar a su equipo. Pero Reynolds y McElhenney se los ganaron gracias al nombramiento del respetado gerente Phil Parkinson.

El Wrexham compite en la National League, que es la quinta categoría del fútbol británico, pero los nuevos propietarios admiten que están en el proyecto a largo plazo y que ahora tienen los ojos puestos en la Premier League del fútbol británico.

P: ¿Cómo se decidió a comprar un club de fútbol sin tener ningún conocimiento sobre él?

- Rob, mi socio en la aventura, y yo tenemos una relación porque le envío mensajes de texto, ya que soy fan de su trabajo. Cuando ves a alguien o algo que admiras es importante contarlo. Me puse en contacto con él y empezamos una gran relación y luego un día me llamó porque sabe que me encantan los negocios. Tengo muchos negocios, no sólo una carrera cinematográfica. Tengo una empresa de gimnasia, de telefonía, de marketing... Es una gran pasión para mí. Así que cuando Rob me llamó con esta idea y la estrategia para adquirir un club y convertirlo en algo asombroso, no es que Wrexham no fuera ya algo asombroso, sólo tenemos que crear un poco de conciencia alrededor de él y así es como empezó. Esto es una idea y algo en lo que tuve la suerte de participar.

P: ¿Así que es una empresa conjunta?

- Sí. 50/50. Se trata de una empresa conjunta y, aparte del aspecto financiero, yo participo. El deporte profesional es un negocio muy difícil que no es para los débiles de corazón. Es algo que se está convirtiendo en un proceso de aprendizaje para ambos.

P: Comprar un equipo y documentarlo puede ser malo para la ciudad pero bueno para la televisión...

- Hubo algunos de esos momentos en el programa en los que tuvimos una conversación muy seria sobre lo terrible que era ser el presidente en esta situación concreta, pero reconocemos que fue convincente. Por supuesto, nunca nos animamos a vivir esos momentos, porque son demasiado desgarradores. Pero reconocemos que eso forma parte del espectáculo y de la historia.

P: El fútbol es una religión para mucha gente. ¿Entienden que son dos extranjeros en esa religión?

- Sí. Cuando lo posicionas así parece una invasión. Creo que sólo se trata de respetar lo que este deporte significa para la gente de la ciudad de Wrexham, pero sobre todo lo que significa para la gente de todo el mundo. Quiero decir, he mirado el campo del centro de competición que es el estadio internacional más antiguo de la tierra donde juega el Wrexham A.F.C. y veo el edificio como una iglesia, eso es lo que realmente representa y lo que es. Y realmente es ir allí con un sentido realmente intenso de respeto sano no sólo por el juego sino también por la gente que está alrededor del juego y apoya el juego.

P: Supongo que el objetivo final cuando compró el Wrexham era llegar a la Premier League. ¿Sigue siendo un objetivo?

- Me parece fascinante que desde el principio todo el mundo empezara con esa premisa. Sí, queremos ascender, pero nunca llegaremos a la Premier League, por supuesto. Eso se daría por sentado. No lo entendería. Si el sistema está configurado de manera que se pueda ascender hasta el final, ¿por qué no iba a ser ese nuestro objetivo? No lo entiendo. Hay un cierto pesimismo o cinismo... algunos lo llaman realidad. Con esfuerzo y energía, todo es posible.

P: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para completar sus objetivos?

- Me gustan los nuevos retos, y esto es una extensión de eso.

P: El documental es, al final, una historia sobre personas.

- Exactamente. Este juego y este deporte funcionan intrínsecamente con esta comunidad. No se puede construir un club sin ayudar a que crezca la comunidad y no se puede hacer crecer la comunidad sin ayudar a que crezca el club, ya que es el corazón de Wrexham. Es esencial para casi todos los aspectos de la ciudad. Es algo hacia lo que tenemos mucho respeto. El fútbol y todos los deportes son una forma de contar historias, y las historias no son nada sin contexto. Si miro mis películas favoritas, todas están llenas de sueños. Wrexham trata de la gente de esta ciudad y de lo que este club significa para ellos.

P: ¿Ha habido algún momento en el que se haya arrepentido de esta decisión?

- Cada vez que respiro, pero así es el fútbol, así que creo que si apoyas a un club y te enamoras de él, en particular, te enamoras del juego, es algo que ocurre momento a momento. Se siente como la vida y la muerte. El fútbol es una obsesión que desearía no tener. Me posee en cada uno de mis pensamientos. El club lo hace y me gustaría que no lo hiciera, pero lo hace.

P: ¿Qué sintió cuando vio el primer partido en el estadio?

- Grandioso. Durante la pandemia de COVID-19, fue duro porque llevaba más de un año viendo al equipo desde la distancia y siguiéndolo en las redes sociales. No soy un experto en fútbol, pero me gusta mucho ver la pasión de los aficionados. Les mentiría si les dijera que mi sueño no es llegar a la Premier League. Queremos volver a la Cuarta División y, a partir de ahí, subir.

24 de agosto

Es la fecha en la que se estrena ‘Welcome to Wrexham’ en FX.

6

Episodios tiene la nueva docuserie.