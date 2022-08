Viralizan sentido reclamo de Sebastián Izquierdo por nula ayuda para publicar su libro

Una verdadera fiesta hicieron las redes sociales, luego que se viralizara un video que grabó el líder de Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, donde lamentó que ninguno de sus seguidores ideológicos comprara la preventa de su libro, el cual esperaba publicar con los fondos reunidos. Sin embargo, ante el nulo interés y apoyo recibido deberá seguir en formato PDF, tal como señaló en una grabación que compartió en Youtube bajo el nombre “El libro no va a poder ser”.

“¿Cómo están? Buenas tardes. Les quiero comentar que no va a haber libro”, comenzó su triste relato. “El libro está escrito, está listo, pero la verdad es que se lanzó una preventa hace como un mes, poco más, dos meses, en el canal de Telegram para que se juntara la plata para imprimirlo y ninguna persona compró la preventa”, comentó, acusando a la gente que se conectaba al en vivo.

“Ni la Clau ni el Alex, que ahora llegan y dicen ‘hola’. Se lanzó la preventa y no la compraron, no quisieron aportar con el dinero”.

Por supuesto, para los adversarios de Izquierdo su reclamo fue motivo de burlas, donde se jactaron que incluso la portada tenía faltas de ortografías.

“El libro está escrito, se pagaron las carátulas. Imprimirlo sale más de 500 lucas y nadie pagó la preventa, que se publicó...Los seguidores míos son los 10 o 20 hueones que están atentos al Telegram. Esos son los únicos que son mis seguidores… Porque no se enteran, no se enteran de nada, ven el puro YouTube porque es entretenido, pero no están dispuestos a hacer nada más que no sea entretenido”, reclamó.

Finalmente, y para más remate, un usuario le criticó que paragar “20 lucas por un PDF era demasiado”, a lo que Izquierdo respondió con toda su intelectualidad. “La intención no era que ustedes compraran el PDF a 20 lucas, ahueonao. La cuestión era juntar la plata para imprimirlo”.