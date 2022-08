Senador Felipe Kast se gana el “premio limón” en Twitter tras pachotada a Iván Ñúñez

La frase “usted está hablando con un senador… para que se ubique” de Felipe Kast al periodista de TVN Iván Núñez no cayó para nada bien en la audiencia y lo dejaron claramente manifestado en Twitter donde literalmente hicieron “bolsa” al parlamentario, tratándolo de “altanero”, entre otros adjetivos puesto que lo consideraron prepotente.

La discusión se dio cuando el periodista le preguntaba sobre la detención de Héctor Llaitul en Cañete y le preguntaba una y otra vez por la causa penal por la que sería formalizado el líder de la CAM, situación que le hizo perder la paciencia.

“O no quiere entender o usted pretende no hacerlo”, le dijo el rostro de noticias luego de que Felipe Kast no respondiera a sus preguntas.

Así, la discusión se puso densa, tanto así que el lector de noticias no escondió su desagrado, porque en un minuto, Kast le lanzó a Núñez una fuerte pachotada: “usted está hablando con un senador, para que se ubique”.

“La prepotencia de Felipe Kast diciendo está hablando con un senador, como si Iván Núñez le estuviera faltando el respeto, este senador es muy cara de raja”, dijo un cibernauta.

Bastó esa sola frase para que ardiera Troya en redes sociales y lo hicieran ganador del “premio limón”.

“Usted está hablando con un senador… pa que se ubique”. Felipe Kast

Iván Núñez pic.twitter.com/ij63xmCYkP — 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐔𝐒 #AprueboFeliz 🇨🇱❤️ (@JuliusMarx2021) August 25, 2022

Aquí una selección de comentarios contra el senador

“No hay caso con Felipe Kast. Lo tenían escondidísimo pero sale de la cueva y deja la escoba” @dimoralesj

“yo no soy el fiscal, Ud está hablando con un senador, para q se ubique”. Así respondió el fascista Felipe Kast a Iván Núñez, cuando el periodista le exigió q respondiera con la verdad. Muy bien Núñez, hay q poner en su lugar a estas vacas sagradas q de honorables no tienen nada”. @TarquinoPaspala

“Felipe kast le dice a ivan nuñez que se ubique que esta hablando con un senador de la república! Señor @felipekast el que debe ubicarse es usted! El rey de las noticias falsas el rey de los enfrentamientos fantasmas un senador que miente no merece respeto!”@carito69696969.

“Si necesitas echar en cara el cargo que ostentas en una discusión es claro que no eres merecedor de él”.@HerveRojas

“El prepotente de Felipe Kast quiso “cancelar” a Iván Núñez, pero no lo logró. Espero que los periodistas hipócritas se pronuncien, tal como lo hicieron contra Boric hace pocas semanas porque se rió en una conferencia, o cuando salieron a defender en masa al wea de Matías del Río” .@@crstmart