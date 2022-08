“Si es que no lo masacro”: Filtran nuevo audio de Llaitul sobre estudiante fallecido Pablo Marchant

Un nuevo audio del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se dio a conocer esta vez respecto al fallecido estudiante Pablo Marchant Gutiérrez, quien murió en julio de 2021 en un tiroteo de carabineros en la faena de Forestal Mininco en la comuna de Carahue.

La llamada telefónica, filtrada por el medio Ex-Ante revela la conversación que tuvo el recientemente detenido comunero con una mujer, de iniciales C.M, respecto a la celebración de una fiesta que habría realizado Pablo Marchant en su casa, donde habría dejado el lugar en mal estado.

“Es un cagado de la cabeza, que cuando se cura se vuelve loco, ¿cachai? Y quiere pelear y siempre anda haciendo cuática (...) Entrégame la casa decentemente (…) Levántate del carrete, despierta, recoge la loza, huevón, no sé, los vasos, las huevadas quebradas, todo ordena pos huevón, no me entreguí la casa así. Yo creo que hay que cortar por lo sano, hay que expulsar al Toño. Nosotros, yo ya le di muchas oportunidades. Se reafirman unos con otros. Y al final se vuelve un desorden y un problema de seguridad, incluso. Yo creo que lo voy a expulsar. Cuando lo vea le voy a cantar la carta, si es que no lo masacro antes”, fue la conversación.

[ “Se jura medio Che Guevara”: filtran audio de Llaitul contra Boric luego que saliera electo Presidente ]

Tiempo después, su palabras cambiaron cuando murió el joven señalando que lo sentían cercano, porque su espíritu estaba conectado con la lucha que llevaban como pueblo mapuche.

“Nosotros, incluso hoy día, sentimos a Pablo Marchant presente. Lo sentimos cercano, porque su püllü (espíritu) no está fuera de la lucha que desarrollamos”, dijo en una entrevista del pasado 21 de julio de 2021.

Es “mejor” Kast

En otra conversación, que La Tercera habla de José Antonio Kast y Gabriel Boric.