“Esto puede mover a alguna gente a votar Rechazo”: Rafael Cavada cuestiona con dureza acto de “Las indetectables”

Un escándalo de proporciones trajo consigo la performance realizada este fin de semana por el colectivo de disidencia sexual de “Las indetectables” en Valparaíso.

Un acto en el que los integrantes del grupo defensor de las minorías sexuales transgénero vandalizaron una bandera chilena para hacer referencia al tema del aborto en la autodenominada campaña del Apruebo Transformar.

¿En qué mente enferma cabe exponer a los niños a ese tipo de actos? ¿En qué mente depravada, torcida? ¿Qué tan imbécil hay que ser para exponer a un niño a esto? — Rafael Cavada

Un escándalo del cual este domingo no quedó ajeno el periodista y conductor del noticiario de CHV, Rafael Cavada, quien en duros términos criticó el acto de la agrupación homosexual en un escenario donde, aparte del ultraje a un símbolo patrio, se expuso a un número considerable de menores que fueron al evento junto a sus padres.

El reclamo de Cavada en CHV

“La cantidad de antecedentes que hay acá son horrorosos, porque estos actos se vieron al frente del monumento del general Baquedano, frente a la Universidad Católica, pero eran manifestaciones bastante horizontales, espontáneas, no había dirigencias que las llamaran, y no por ella menos reprobables”, inició sus cuestionamientos el periodista.

“Recuerdo cuando se vulneró la tumba del Soldado Desconocido, recuerdo haber dicho que era un despropósito, porque un personaje así pudimos haber sido cualquiera de nosotros de haber vivido en esa época”, agregó Cavada, a esas alturas ya descompuesto ante el desagravio realizado por el colectivo en favor del Apruebo.

“Esto es un hecho que se produce en un acto del Apruebo, acá hay responsables, organizadores. Me parece que la excusa de: ‘Yo no sabía que iba a ocurrir’, me parece insuficiente, porque esto puede mover a alguna gente a votar Rechazo o juzgar que la otra opción es esto”, reclamó el comunicador de CHV, quien trató de matizar el acto dando a entender que tanto adherentes del Apruebo como del Rechazo tienen a ciertos grupos más extremistas y confrontacionales en sus discurso.

“Así como el Rechazo tiene varias variantes, esta opción también las tiene, y esta no representa, como los más violentos tampoco representan a todos en la opción en contra de la Nueva Constitución”, dijo.

A esas alturas la molestia de Cavada era evidente, y en su alocución intentó desvincular al movimiento homosexual de la actividad de carácter familiar en Valparaíso.

“Primero, si a usted le molesta un símbolo patrio, no lo use, pero no hay por qué hacer un ultraje porque eso también es ultrajar a toda la gente que lo veneran y respetan; y segundo, había niños. ¿En qué mente enferma cabe exponer a los niños a ese tipo de actos? ¿En qué mente depravada, torcida? ¿Qué tan imbécil hay que ser para exponer a un niño a esto? Si a cualquier padre le informan que hay un acto así, obviamente no va con sus hijos. Nadie expondría a sus hijos a ese tipo de actos y nadie tiene el derecho de hacerlo”, cerró.