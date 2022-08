Cathy Barriga protagoniza tenso contacto con Buenos Días a Todos: “Estoy cansada y asqueada de escucharlos”

Un tenso contacto protagonizó Cathy Barriga con el matinal de TVN Buenos Días a Todos, luego que el espacio mostrara una nota sobre las presuntas irregularidades en el Municipio de Maipú durante la gestión de la exalcaldesa.

En ese sentido, un informe de la Contraloría General de la República reportó el aumento del monto sobre presuntas irregularidades durante la época de la exedil en el municipio, cual asciende a $31 mil millones.

Luego de la emisión de la nota introductoria, iniciaron en el matinal un contacto con Barriga, quien manifestó su molestia por el artículo.

“Primero que todo, me voy a referir al reportaje, informe, nota, no sé cómo llamarlo. Yo hace mucho tiempo dejé de ver televisión, pero a mi la gente me informa a través de redes sociales (...) Yo no tengo palabras para dirigirme a lo que hacen, al daño que ocasionan, a las mentiras, a la tergiversación”, partió diciendo.

“Me veo en la obligación de hablar. Y me veo en la obligación porque si tuviera que hablar cada vez que sale algo en medios de comunicación, la verdad es que yo creo que no hay ser humano que lo pueda llevar sobre los hombros”

“Han repetido la nota varias veces y yo imagino que marcado rating también con esto, es a la publicidad de injurias reiteradas sin conocimiento”, afirmó.

Tras esto, apuntó contra Gonzalo Ramírez. “Yo escucho a un animador de un matinal decir que se gastaron $31 mil millones en peluches, que esto no es Disney. Yo le quiero decir que sean más serios en sus comentarios, porque al decir esa semejante aberración, le hace daño a una persona, le hace daño a una familia y ya de verdad que he tolerado demasiado”, expresó.

Esto aludiendo a dichos del periodista, quien señaló previamente al contacto que “¿Dónde se va tanta plata? Yo dificulto que en peluches se gasten $31 mil millones, ni que se robaran Disneylandia completo.”.

De igual manera, Barriga aseguró que “no sé cuántas veces me han llevado a Contraloría y ninguna de las causas han llegado a puerto”.

Posteriormente, señaló que “como ustedes siempre divulgan, publican, replican lo que es más fácil, ustedes están siendo poco serios, porque ustedes están divulgando entre comillas un cahuín sin ver los papeles”.

“Ustedes tienen que informarse y decir la verdad de las cosas. No más odio. Ustedes promueven el odio de personas que hablan para ensuciar a otro. Yo estoy cansada de verdad de las mentiras que tengo que escuchar. Soy mamá, soy una persona que me conocen desde muy chica, desde joven públicamente, que vengo del mundo de la televisión y que me atacaron desde el primer momento que yo ingresé a política”, afirmó.

“Estoy cansada y asqueada de escucharlos, me da una impotencia”, exclamó.

Ante esto, Carolina Escobar le consultó si podían conversar, lo que generó la respuesta de Barriga. “Ustedes cuando me dicen ‘podemos conversar’, siempre he podido conversar, ustedes se han dedicado a hablar de mí y de mi imagen una y otra vez”, manifestó.

“Por eso le digo a Gonzalo cuando hace referencia a ‘imagínense 31 mil millones en peluches’, hasta cuándo ironizan y juegan con una persona’”, expresó.

Frente a esto, el aludido animador del matinal afirmó que “los programas quedan colgados en la web y usted puede revisarlos. Es más, lo que yo dije es que me parece imposible que se gaste plata en peluches”.

Finalmente, se dio paso a una conclusión de Cathy Barriga, para luego dar por terminado el contacto.