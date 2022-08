“Reaccionó de manera violenta”: Diputado Sepúlveda anunció acciones legales contra Gonzalo de la Carrera

El diputado del partido Radical, Alexis Sepúlveda, entregó su versión a TVN sobre la pelea que tuvo con el diputado Gonzalo De la Carrera en el marco de una Comisión en la que se trataban temas de seguridad en torno al narcotráfico.

El diputado republicano dijo que había defendido, mientras que Sepúlveda afirmó todo lo contrario, asegurando que se trató de una agresión “sin previo aviso”.

Según Alezis sepulveda, lo que pasó fue que se le ocurripo intervenir “entre él y una diputada, a la cual él (De la Carrera) estaba prácticamente gritando con palabras fuertes, intervine y le pregunté por qué se ponía tan agresivo, a lo que respondió con una agresión”, aseguró.

Junto con señalar que la Comisión ya había terminado, por lo que la sesión ya no se estaba transmitiendo, explicó que su colega, la diputada, Marcela Riquelme, comenzó a ser encarada por De la Carrera.

“Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, que es mi colega Marcela, encontré que eso no correspondía y le pedí a ese diputado que no fuera tan agresivo, a lo que reaccionó de manera violenta (...) tendrá que verse cuál es su problema porque no es la primera vez en que ha reiterado actos en los que pierde el control”, dijo Sepúlveda.

Más allá de la situación en particular, que se trataría de un golpe de puño, pidió disculpas porque “esta no es la mejor imagen que mostramos del Congreso”. En ese sentido, indicó que si bien tiene “tremendas diferencias con colegas de derecha”, dijo que no se le pasaría por la cabeza “llegar a los golpes”. Sepúlveda aseguró que ya ha recibido llamadas de colegas de todos los sectores políticos, expresando su solidaridad.

De hecho, Sepulveda indicó: “Quiero agradecer a los colegas de Chile Vamos, me han llamado para prestarme su solidaridad y mostrar el rechazo, lo que ha hecho lejos de amedrentarme, fortalecerme en mis convicciones, si tuviera de nuevo que cruzarme para defender a una mujer, a un niño, a un joven lo haría gustoso, no importando las consecuencias. Yo no le tengo miedo, no le tengo miedo a la discusión de las ideas”, aeguró.

“Quiero pedirle disculpas a los y las colegas porque esta no es la mejor imágen que mostramos del Congreso, esto puede ser interesante para las noticias, pero siempre hemos querido mostrar nuestro trabajo”, señaló el diputado Alexis Sepúlveda.

Sus acciones legales

“Él va a tener que dar explicaciones formales que correspondan (...) quiero decir a De la Carrera que no le tengo miedo”, señaló Sepúlveda.

Consultado respecto a eventuales acciones legales, dijo que “obvio” que las ejecutará: “lo único que nos queda es recurrir a las instancias legales que tiene Chile, haré las denuncias respectivas, seguiré los procedimientos respectivos y veremos en qué termina todo esto, pero esto no es una buena noticia”. Finalmente, dijo que irá a constatar lesiones a una institución pública.