“Cometí un grave error”: Gonzalo de la carrera pide disculpas tras su expulsión del Partido Republicano

En horas de la tarde de este martes el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea anunció la expulsión de Gonzalo de la Carrera de la bancada tras el incidente que lo enfrentó a Alexis Sepúlveda.

“Este tipo de acciones son inaceptables, como jefe de bancada y, con el apoyo de los diputados de la bancada, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo de la Carrera de la bancada del Partido Republicano”, señaló.

Frente a la ola de reacciones en distintos sectores políticos, el Diputado Gonzalo de la Carrera acaba de publicar una declaración en su propia cuenta de Twitter.

“A partir de una injusta interpretación del reglamento de la cámara, finalizada la sesión, me acrequé a la testera del hemiciclo donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”, aseguró De la Carrera.

De hecho, insistió en que : “Sin ánimos de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión fisica y verbal del diputado Sepúlveda”.

“Lamento el mal momento vivido por mi Bancada, sus colaboradores, pero principalmente a mis electores. A todos ellos les pido disculpas y me despido esperanzado de que el proceso y las evidencias se muestren pronto públicamente y demuestren lo que verdaderamente ocurrió en esta lamentable situación” , finalizó.

Declaración Publica