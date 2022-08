Gonzalo de la Carrera: “Estoy orgulloso de haberme quedado solo. Jesucristo también se quedó solo”

El diputado Gonzalo de la Carrera conversó este miércoles con el matinal de Canal 13 Tu Día, en donde se refirió a la agresión que propinó al vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda. Al respecto, el parlamentario entregó su versión de lo ocurrido en el Congreso Nacional.

Al respecto, el legislador aseguró que Sepúlveda “me agredió verbalmente” y que “me pegó tres pechazos”. Ante esto, Mirna Schindler le preguntó que siente al ver la imagen de cuando le dio un puñetazo a su par. “¿Se arrepiente, le da vergüenza, lo haría de nuevo?”.

“Es super fácil desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona”, afirmó De la Carrera. Posteriormente, descartó haberle dicho “estúpida” a la diputada Marcela Riquelme. “Eso es un montaje, ella está mintiendo. Ella se involucró en una discusión que no tenía nada que ver con ella”.

“Yo dije ‘hay actitudes de gente estúpida’ y ella no estaba en la conversación”, expresó.

El cruce con Mirna Schindler

Posteriormente, De la Carrera afirmó que también recibió “un cabezazo” por parte del diputado Sepúlveda. “¿Cómo el cabezazo?”, le consultó Francesco Gazzella.

“Es un pechazo y cabezazo”, afirmó el parlamentario en el contacto con el matinal. “¿Es que no se ve? O sea por eso le digo, parece que estamos viendo imágenes distintas”, afirmó Mirna Schindler.

“No, estamos viendo lo mismo, usted tiene una agenda. Mirna usted tiene su agenda. Usted es una periodista militante”, señaló el parlamentario.

“Mi agenda es periodística diputado Gonzalo de la Carrera”, replicó la comunicadora. “No, usted es militante y activista, piensa distinto a mí”, aseguró el legislador.

“No voy a entrar a descalificarlo a usted porque a mí no me gustan las descalificaciones. Sólo le estoy preguntando por lo que se ve”, indicó Schinder.

“Usted me ha descalificado muchas veces”, afirmó en tanto el diputado. “¿Cuándo lo he descalificado Gonzalo? (...) No diga cosas que no son ciertas, no entremos en ese mundo, si hay una persona que ha descalificado a mi persona, es usted”, le respondió la periodista.

“No se me victimice, porque esa es la típica técnica que tienen ustedes. En el fondo se tiran al suelo, se victimizan y acusan a los demás”, apuntó el parlamentario.

“Estoy orgullo de haberme quedado solo”

Ante esto, Gazzella intervino en la conversación, indicándole al diputado que “perdóneme, pero hasta ahora le estamos haciendo preguntas perfectamente normales, que tenían que ver incluso con su tesis. En ningún momento dijimos que usted estaba mintiendo”.

“Estábamos incluso poniéndonos en su lugar, diciendo que si usted tenía la evidencia ojalá la comparte. Así que yo no sé de donde usted saca que hay aquí una agenda atrás”, remarcó.

Luego de esto, De la Carrera aseveró que “si todo Chile sabe que ustedes tienen agenda. Todo Chile lo sabe”.

“Qué agenda Gonzalo, por favor, no puedo creer que usted esté dispuesto a conversar con nosotros si supuestamente tenemos una agenda y lo queremos perjudicar”, manifestó Gazzella.

“Por supuesto, tarde o temprano tiene que salir personas al camino porque ustedes crean una realidad (...) Los matinales construyen opinión”, apuntó el diputado.

“Gonzalo usted mismo nos dijo a nosotros que se quedó solo y esa fue una pregunta que hicimos abierta, si alguien a usted lo defendía”, señaló el periodista.

“Está bien, y sabe qué, estoy orgulloso de haberme quedado solo. Jesucristo también se quedó solo”, concluyó Gonzalo de la Carrera.

