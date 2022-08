Ximena Rincón es increpada por relacionar Convención con puñete de Gonzalo de la Carrera

El combo de Gonzalo de la Carrera al diputado Alexis Sepúlveda en pleno Congreso Nacional trajo una ola críticas a su violenta conducta y una de ellas vino de parte de la senadora Ximena Rincón, quien lamentó su accionar. Sin embargo, su comentario no fue bien recibido por la audiencia, puesto que consideró que la violencia tenía un origen particular: La Convención Constitucional.

“Es de verdad lamentable la forma en que se resuelven las diferencias. No puede ser que un diputado agreda a otro cuando no ha actuado bien y eso es algo que tenemos que condenar. Paremos la violencia”, expresó en Twitter.

Hasta ahí todo normal, pero fueron sus palabras posteriores las que sacaron ronchas acusando que el país está divido por culpa de la convención que escribió la propuesta de nueva Constitución.

“Este proceso constituyente, la propuesta de la Convención, claramente no ha unido al país. No puede ser que terminemos a combos en la Cámara de Diputados. Hay un espectáculo. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Las diferencia se resuelven conversando, pensando en el país, en lo que le queremos ofrecer a hombres y mujeres de nuestra patria”.

Además, agregó que “esta propuesta nos está enfrentando y hacemos un llamado a todos y a todas a guardar las formas, a ser respetuosos. Lo que ha hecho el diputado De La Carrera agrediendo a nuestro diputado del Maule Alexis Sepúlveda no corresponde”.

“No juegue al empate”

A raíz de esto, las críticas no se hicieron esperar de parte de otros parlamentarias.

“De la Carrera agredió a 2 diputad@s. No se entiende de qué habla senadora, no juegue al empate porque lo ocurrido es grave y asuma que en el rechazo conviven con sectores violentos y que dañan la democracia. Por eso no han podido ofrecerle una hoja de ruta clara a Chile”, le respondió la diputada Emilia Schneider.

“Hubo una diputada y un diputado agredidos. De la Carrera es agresivo y de derecha previo al proceso constituyente. Y si, el 5 seguiremos siendo un solo país, por eso sería ideal que evite este tipo de asociaciones deshonestas”, complementó la diputada Camila Rojas.

Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, en tanto, le pidió que dejara de mentir.