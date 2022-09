Gonzalo de la Carrera fue saludado a lo Rocky Balboa en evento de cierre del Rechazo

Para la gran mayoría el diputado Gonzalo de la Carrera se convirtió en un diputado violento, luego de golpear con un puñetazo a su colega Alexis Sepúlveda en el Congreso. Sin embargo, para algunos adherentes al Rechazo quedó catapultado como un héroe de película y así se lo hicieron saber en uno de los eventos de cierre de campaña donde lo homenajearon.

“Quiero pedir un aplauso para Gonzalo de la Carrera”, gritaba Francisco Muñoz, líder del movimiento patriota, conocido como Pancho Malo, debido a su pasado en las barras bravas.

“Un aplauso, quien puso a la izquierda en su lugar, señores. Aquí estamos hasta con la música de Rocky Balboa”, grita el dirigente, mientras se escuchaba la canción ícono de la película protagonizada por Sylvestre Stallone cuando interpreta a un boxeador. Esto, en alusión al golpe que propinó el parlamentario, tal como si fuera un púgil peso pesado.

“Gonzalo, amigo, Chile está contigo”, le gritaban los adherentes mientras flameaban banderas chilenas y globos rojos en una plaza.

“Aquellos que quemaron el país, aquellos que legitimaron la violencia, no tienen moral para condenarla, señores. Fuerza Gonzalo de la Carrera, los patriotas estamos contigo”, finaliza el video que fue compartido en redes sociales, con la frase

El cariño y reconocimiento de la gente para el Diputado Gonzalo de la Carrera. @carreragonzalo #CierreDelRechazoPopular pic.twitter.com/6u6stUYDbs — Francisco Muñoz (@FcoMunoz_TP) September 2, 2022

El momento del nocaut

Fue el 30 de agosto cuando la Cámara de Diputadas y Diputados liberó las imágenes de la testera, en donde esta tarde Gonzalo de la Carrera golpeó en el rostro al diputado Alexis Sepúlveda. En el registro se muestra claramente la agresión y que debieron tomar al parlamentario para que se calmara.

“Él me pegó dos pechazos y yo reaccioné, me defendí”, dijo a la salida el diputado, que luego en un comunicado de prensa, ofreció disculpas.

“A partir de una injusta interpretación del reglamento de la cámara, finalizada la sesión, me acrequé a la testera del hemiciclo donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”, aseguró de la Carrera.

De hecho, insistió en que :”Sin ánimos de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión fisica y verbal del diputado Sepúlveda”.