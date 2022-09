¿Quién es el hombre que intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner?

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este jueves 1 de septiembre de 2022 quedó identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, tiene 35 años y es extranjero, dicen medios locales argentinos.

Sabag nació en Brasil pero ha vivido muchos años en Argentina. El periodista Hernán Soto compartió una foto y dos videos del extranjero. En su registro constaba que trabajaría para una aplicación de transporte, vive con otro hombre y no se conocen sus cuentas bancarias.

Este es el acusado Fernando André Sabag Montiel, de 35 años. pic.twitter.com/1zvOhbYuNZ — Mauro Szeta (@mauroszeta) September 2, 2022

El hombre fue detenido este jueves por la Policía Federal cuando apuntó con un arma de fuego al rostro de la vicepresidenta, pero no salieron los disparos.

🔴 IMÁGENES EXCLUSIVAS de @C5N



👉🏻 Esta es el arma con la que quisieron matar a Cristina en Recoleta.



Tenía cargadas 5 balas en total. pic.twitter.com/8dIMBYXciN — C5N (@C5N) September 2, 2022

La agencia AFP informó que el arma con la que un hombre apuntó a la vicepresidenta estaba cargada y aunque fue activada no se disparó, reveló el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El mandatario consideró el incidente como el “más grave” del periodo democrático. “Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada”, dijo el mandatario en un mensaje a la Nación.

El medio C5N difundió los videos del momento del atentado y la detención del sospechoso, minutos después del hecho ocurrido en las cercanías de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, en Buenos Aires

🔴 AHORA | EN VIVO



🚨 SOBRE EL INTENTO DE ASESINO A @CFKArgentina:



🗣️ @Kicillofok: "Estoy en un estado de conmoción. No puedo creer la imagen. Esto es un hecho histórico en la Argentina".



📱Toda en la información por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/kN0suHY3CD — C5N (@C5N) September 2, 2022

Hace unos días, había salido al aire en un canal de televisión con un mensaje de odio en Avenida Corrientes, mientras vendía algodones de azúcar. “Se sale adelante trabajando, no cobrando planes. La gente tiene que entender eso antes de pedir tanto”, manifestaba ante las cámaras de Crónica TV, junto a otras personas que eran parte de la charla con el medio.

Y acá lo tienen en otro móvil de Crónica a Fernando Sabat Montiel pic.twitter.com/1ihaBqzZXn — Hernan Gerardo Soto (@hernangsoto) September 2, 2022

Ante el suceso que sufrió Cristina este jueves, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y anunció que este viernes 2 de septiembre habrá feriado nacional.