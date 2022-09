“Hay cosas que pasan en Chile y son terribles”: Simón Boric y sus sentidas palabras al ser dado de alta

El hermano menor del presidente Gabriel Boric, Simón Boric, fue dado de alta del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, durante la tarde de este viernes. Luego de estar en observación tras la agresión que sufrió ayer frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, en el centro de Santiago.

Así lo informan distintos medios como BíoBíoChile, quienes captaron sus sentidas palabras luego de haber vivido tan mediática y agresiva experiencia,

CNN Chile, pudo hablar con el hermano del presidente, quien lamentó los hechos de violencia y volvió a confirmar su versión que él quiso ayudar a los locatarios que se encuentran en Alameda con San Diego y estaban siendo asaltados por la turba. “estaban tratando de pegarle a unos locatarios en plena Alameda. Traté de evitar que saquearan cuando eran pocos, después llegó más gente y traté de defenderme hasta que llegué al piso”, aseguró.

“Hay cosas que pasan en Chile que son terribles y esto es una muestra de que no hay que abdicar los espacios de diálogo ni cedérselos a la gente violenta y hay que buscar soluciones”, dijo Simón Boric en las afueras del hospital donde pasó la última jornada.

Con respecto a su estado de salud, Boric aclaró que: “El médico me dejó en observación pero espero poder ir a votar a Magallanes que es donde estoy inscrito”, igual que su hermano, el mandatario chileno que también anunció viaje a la zona austral para cumplir con su deber cívico.

Volviendo al tema de la violencia que sufrió, Simón señaló a CNN que “tenemos que ocuparnos, quienes podemos esparcir el diálogo, de hacerlo y no dar espacio a la violencia de ninguna manera”.

Según informaron los medios mencionados, la agresión también fue rechazada por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien anunció la presentación de las acciones legales en contra de los cuatro imputados por el hecho.

🔴 AHORA | Simón Boric, hermano del presidente, fue dado de alta tras ser agredido#HoyEsNoticiaCNN @ivogoic pic.twitter.com/nKvM6x3xtQ — CNN Chile (@CNNChile) September 2, 2022

Durante esta jornada, el hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón, fue dado de alta tras salir del Hospital Clínico de Universidad de Chile.A la salida del recinto asistencial, dio impresiones de lo que vivió ayer en la Alameda, donde resultó agredido por un grupo de personas.”Estamos ad portas de cosas muy importantes, espero que el médico me deje en observación y pueda ir a votar en Punta Arenas”, partió diciendo.Y afirmó que “creo que tenemos que ocuparnos de esparcir el diálogo y no dar espacio a la violencia de ninguna forma”.Recordar que ayer a través de un comunicado, el Hospital ubicado en la comuna de Independencia detalló que Simón Boric “requiere no obstante continuar sus cuidados hospitalizado debido a las lesiones recibidas”.