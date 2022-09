El Viejo Pascuero que votó en el Estadio Monumental: “El personaje me está comiendo”

Un hombre disfrazado de Viejo Pascuero llegó a votar este domingo al Estadio Monuemtal, lo que llamó la atención de los presentes en el recinto deportivo ubicado en la comuna de Macul.

Totalmente personificado, el hombre incluso se atrevió a gritar un “Jojojo” cuando ingresó la papeleta de su sufragio en la urna correspondiente.

Durante la transmisión en directo de Chilevisión, este Viejo Pascuero explicó los motivos de su especial atuendo para este primaveral domingo en la capital.

“Vengo con mi mejor ropa, hoy es día domingo. Además, soy el único viejito pascuero deportista de Chile”, dijo el hombre, quien además exhibió unas medallas que portaba.

Al intentar entregar más detalles sobre sus motivaciones para llegar disfrazado, este ciudadano contó que “en realidad, en el año 2014, participé en una corrida que era de los emprendedores, porque era cerca de Navidad. Entonces, de ahí en adelante todas las productoras me empezaron a invitar como personaje característico... el personaje me está comiendo un poco”.

Y para destacar lo especial de su personificación, el hombre le pidió colaboración a la periodista de CHV que lo entrevistaba. “Tíreme la barba, tíreme los bigotes. Son reales, por lo mismo, a la gente le gusta verme así. No les gusta verme con ropa de calle”, expresó.

Además, descartó cualquier inconveniente con vocales o encargados del local de votación por su particular vestimenta. “No tengo ningún problema, porque no tengo ninguna vestimenta relacionada con la votación de hoy, solamente con las medallas que me representan”, sostuvo.