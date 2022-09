Jaime Bassa saca ronchas en adherentes del Rechazo tras lapsus en entrevista

El expresidente de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, sacó ronchas entre los adherentes del Rechazo tras sufrir un lapsus idiomático durante una entrevista a radio Bio Bío, mientras hablaba sobre lo qué pasará después de las elecciones, si gana una u otra opción. Fue en ese momento cuando en ve de decir “Rechazo”, se le salió sin querer queriendo el insulto que muchos detractores le dicen a quienes están en contra de la nueva Constitución.

“...Los procesos políticos y sociales de los próximos años. En cambio el retraso”, dijo el abogado en relación a los simpatizantes del Rechazo.

Sin embargo, acto seguido hizo la corrección, aunque sus disculpas no fueron suficientes para ganarse el repudio en redes sociales.

“El Reechazo, perdón. Todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere. No sabe si va haber nueva Convención o no. No quieren reconocer el papel que va a tener el Congreso...” se alcanza a escuchar en el estracto de entrevista que se viralizó en Twitter.

“Bassa dice “el retraso” en vez de “el rechazo” en vivo! Que falta de respeto… Ha insultado a parte importante de la población Chilena!”, criticaron desde la cuenta @RechazoChileno, donde compartieron el video.

“Es un pastel”

Su nombre es convirtió en tendencia con el hastahg #JaimeBassa, donde lo llenaron de criticas.

“Nefasto !!! que se devuelva a hacer teoria añeja e inviable en su oficina el wn!!!”@I_Am_The_Stone

“Pobre @Jaime_Bassa, así son los adoctrinados, insultan y menoscaban a todos los que no piensan como ellos. Tienen pobreza intelectual y espiritual”.@CarinaRojasR

“Hace eso alguien del Rechazo lo estarían haciendo bolsa sin asco. Pero con esto solo demuestra el tipo de persona que es. No hace falta responderle. Simplemente es patético”. @LeoGamerLvl100

“Ese hombre es un pastel!! Igual que su bandada de amigos, baradic, vade, Cariola..etc!! Cero racionalidad” @nfloressaez

“O sea que yo le puedo decir: “Ud. es un conchesumadre, perdón, es un hijo de su madre”, pero está todo bien? No, estimado, eso no fue un lapsus, simplemente se quiso dar el gusto de ofender gratuitamente a más del 50% de los electores2.@LeoGamerLvl100