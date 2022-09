Plebiscito 2022: solo un 34% de las mesas fueron constituidas el sábado

Este sábado 3 de septiembre, los vocales designados por el Servicio Electoral debían presentarse en sus locales. Pero el organismo informó que solo el 34,25% de las mesa se constituyó.

“De un universo de 38.472 mesas receptoras, se encuentran constituidas un total de 13.180, equivalente al 34,25%” , explicó el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.

En el extranjero la cifra aumentó un poco, pues se constituyeron 112 de 286 mesas, lo que se traduce en un 39,16%.

”Estamos confiados en que el domingo van a llegar (los vocales designados) y se van a constituir temprano. Si no llegan y no constituyen la mesa, obviamente serán denunciados y se arriesgan a una multa bastante más alta que no votar, que es de entre 8 y 12 UTM ($476.200 a $715.140) ”, aseveró Andrés Tagle.

A las tres de la tarde era la convocatoria del Servel para que concurrieran los elegidos.

Cabe recordar que a cada mesa se le designan cinco vocales, los que deben elegir al presidente, al comisario y al secretario de ella.

Si llegaban menos de tres personas, simplemente la mesa no podía constituirse. Es por ello que era de gran importancia conformar este equipo un día antes, para que al momento de la votación, y que en este caso será obligatoria, todo ocurra de manera más expedita.

