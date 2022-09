“Tendré que tomar medidas”: Natalia Valdebenito denuncia graves amenazas en su contra

Tras el apabullante triunfo del Rechazo sobre el Apruebo, una de las perdedoras del plebiscito de salida para votar la propuesta de nueva Constitución, la comediante Natalia Valdebenito, publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter, dando cuenta de graves amenazas en su contra debido a su postura política, señalando que tendrá que tomar otras medidas si continúan con las intimidaciones hacia su persona.

“Entiendo que estén felices. Pero si sigo recibiendo amenazas a mi teléfono tendré que tomar otras medidas”, publicó, agregando que “hasta hoy no había querido tomar”.

Según publicó, seguiría recibiendo intimidaciones, a pesar que sus adversarios ideológicos se llevaron el rotundo triunfo. Por ese motivo, cuestionó que aún así la sigan hostigando.

“Celebren con amor. Esa era la consigna, ¿no? Ni felices dejan la violencia. ¿Eso es lo que se viene?”.

La humorista, recibió varias muestras de apoyo en la red social,

“Que terrible Nata. Jamás han tenido amor por nada más que por sus privilegios. Denuncia si es necesario. Estamos contigo”, “Ya no aguante más mierda..... Tome medidas no más...!!”, ”pero si ellos no hacen nada por amor, NADA. Su campaña se basó en amenazar la libertad, en asustar a la gente. Sin amenazas, sin miedo no le ganan a nadie.

Aunque también diversas burlas de quienes la cuestionan de propagar la odiosidad.

“Natalia… tu soberbia te dio como una bofetada… espero que aprendas a ser humilde y que todo tu odio, tus funas utilizando los escenarios donde te invitaron … te hagan hacer una introspección… por que tu postura estuvo muy mal”, “Me imagino si fuera al revés los resultados estarías insultando a todo el mundo!!!”.

Finalmente, la standapera señaló que valora la democracia, pero no entiende el nivel de violencia.

“Respeto la democracia. No la pongo en duda. No entiendo el nivel de violencia de gente que debería estar celebrando. O tal vez así festejan. No lo sé”, sentenció.