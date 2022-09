“Me gusta pero me asusta”: así reaccionó Pablo Aguilera ante la llegada de su hija Ximena al Minsal

El nombre de Ximena Aguilera se tomó los medios y las redes sociales durante la mañana de este martes, a raíz de su inminente llegada al Gobierno de Gabriel Boric para hacerse cargo del Ministerio de Salud, en reemplazo de María Begoña Yarza.

Junto con su destacado historial en cuanto a su labor profesional y académica, al revisar su hoja de vida llama la atención su condición de hija de Pablo Aguilera, uno de los más reconocidos locutores radiales de nuestro país.

El padre de la nueva ministra de Salud se enteró en plena transmisión de su programa “La Mañana con Pablo Aguilera” de Radio Pudahuel del fichaje de su hija Ximena en el Gobierno

“Aquí está una pantalla, pero sin audio, pero veo lo que va pasando y de repente veo, aparece el nombre de mi hija Ximena como ministra de Salud, ¿La Xime?”, expresó en su propio programa el popular locutor.

“El mérito no es mío, es de ella. Yo había preferido… es meterse en la pata de los caballos. El ser ministro es un tremendo honor para cualquier persona, ella no milita en ningún partido, no es política, que creo que puede ser un buen punto”, continuó.

Más allá de eso, también remarcó los méritos de su hija para asumir la conducción del Minsal. “No porque sea mi hija, pero (Ximena) es tremendamente inteligente, es trabajadora, es honrada además, fíjate que curioso, no sé por qué la habrán nombrado, pero mérito tiene montones”, comentó.

“Va a tener una tarea bien difícil”

Posteriormente, en su llegada al Palacio de La Moneda para presenciar la ceremonia de nombramiento de los nuevos integrantes del gabinete, Pablo Aguilera volvió a referirse al nombramiento de su hija como ministra de Salud.

“Estoy contento, una mezcla de cosas, porque el mérito es totalmente de ella. Me gusta pero me asusta como dice la canción, porque la verdad que el Ministerio de Salud es un ministerio súper complicado y va a tener una tarea bien difícil”, dijo.

“Esto es como los monos porfiados de la feria, que lo ponen ahí para que uno le tire pelotitas y va a recibir pelotazos de todos lados y eso me preocupa”, complementó.