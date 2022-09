Soledad Onetto reflota tuit de Boric contra Carolina Tohá previo a su nombramiento como ministra de Interior

Soledad Onetto reflotó este martes en el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, un tuiteo que hace unos años publicó el Presidente Gabriel Boric en contra de Carolina Tohá, momentos previos al anuncio del cambio de mando de su gabinete y en el que el nombre de la militante PPD asoma como el confirmado para asumir la cartera del ministerio del Interior.

Una sorpresiva publicación de Twitter que fue presentada en pantalla por la periodista y animadora de “Mucho Gusto”, en medio del debate por los nombres de autoridades que se han conocido en las últimas horas, y en los que el de la exalcaldesa de Santiago y promotora de la campaña del Apruebo ha sido confirmado por variados medios nacionales.

La revelación de Soledad Onetto

“Oye, pero ya surge la polémica. ¿La tienen para ponerla en pantalla? ¿La tienen verificada? ¿Lo que me están enviando? ¿Si?”, inició Onetto, quien luego de su intervención provocó el asombro de su compañero de animación, José Antonio Neme, y los dos panelistas invitados al debate, Iván Moreira y Marco Enríquez-Ominami.

Soledad Onetto y José Antonio Neme. Fuente: Mega.

“Lo que pasa es que uno tiene un historial también en Twitter y el problema es que ahí las opiniones (...)”, prosiguió la comunicadora.

Y es que el debate que se abrió luego de conocerse el nombre de Tohá como la reemplazante de Izkia Siches en la cartera de Interior no causó una buena impresión entre ME-O y Moreira, quienes asumieron con ello un ingreso masivo de rostros provenientes del “anterior mandato de los 30 años”. Una crítica de la que Onetto se hizo parte, al evidenciar que el propio Boric, en el pasado, y cuando la militante PDD era candidata a la alcaldía de Santiago, tuvo actitudes que denotaron su “doble estándar” con el mundo estudiantil de la comuna.

“El historial de Twitter (...) y más que no borrarlo. ¿Ustedes lo tienen confirmado? ¿O no? Lo que me están enviando del teléfono. Gabriel Boric Font, en su momento, hoy, actual Presidente, pone lo siguiente en un tuit que es de... pero es atendible”, siguió la periodista, quien acusó que el pasado 13 de junio de 2014 el mandatario cuestionó a quien este martes llegaría a trabajar junto con él en el gabinete.

“Y Carolina Tohá desalojó el Instituto Nacional. El diálogo duró sólo mientras fue candidata (a alcaldesa). El doble estándar progresista. Mi apoyo a estudiantes”, leyó Onetto, a esas alturas bastante contrariada, junto a Neme y sus invitados al programa.