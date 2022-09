“¡Bájame el tono!”: Tenso round entre Gonzalo Winter y Jorge Alessandri en el Congreso

Un tenso cruce se vivió durante la mañana de este miércoles en el Congreso Nacional, entre los diputados Gonzalo Winter (CS) y Jorge Alessandri (UDI), tras una acusación que realizó este último a los integrantes del Partido Comunista que actualmente integran el Gobierno, al asegurar hicieron un llamado a realizar una evasión masiva en el Metro, y a “refundar Chile”.

Sin embargo, esa declaración fue emitida por el Partido Comunista Acción Proletaria, que no tiene relación alguna con la administración de Gabriel Boric. Debido a esto, Winter lo increpó asegurando que Alessandri “fingió ignorancia”, para involucrar al Gobierno.

“Tú lo sabes perfectamente, porque fueron candidatos en las elecciones en que tú fuiste candidato, están inscritos en el Servel. Por lo tanto, te acabas de burlar de la prensa, fingiendo que ignorabas algo que sabías perfectamente...dijiste algo que no es cierto”.

Alessandri, en tanto se defendía, señalando que “lo que le estamos diciendo a la ministra del Interior es ‘ojo, que esto puede pasar en la tarde (...)”En ningún momento dije que era el Partido Comunista, dije que el logo es parecido, que los colores son parecidos, el nombre es parecido”, se excusó.

Sin embargo, el diputado de Convergencia Social seguía increpándolo.

“Quisiste hacerle creer a quienes te escuchaban, que ese era un partido del Gobierno, sabiendo perfectamente que no era del Gobierno...te invito a ser honesto, difundir tus ideas con la verdad”, le decía en tono golpeado, apuntándolo con el dedo, al punto que Alessandri le pidió que le bajara el tono, generando un tenso momento frente a la prensa ahí presente.

“Primero, bájame el tono”, le dijo Alessandri para luego darse media vuelta y retirarse, mientras Winter le decía “tus ideas no valen, defienda sus ideas con la verdad”.

Ya más calmado, el parlamentario explicó el tenso round.

“Trató de hacer creer...”

“El diputado Alessandri en el último tiempo está...diciendo cosas que no son ciertas y en este caso planteó que unos afiches, que son de una determinada organización político, trató de hacer creer que eran de un partido político que eran parte del Gobierno lo cual no es efectivo y el problema es que el diputado Alessandri sabe perfectamente que no es efectivo. Por lo tanto, fue deliberado en su intensión de falsear la realidad y engañar a la ciudadanía”, señaló Winter.