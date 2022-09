Fractura en la DC: Felipe Delpin renuncia a la presidencia

Las repercusiones del plebiscito del domingo no dejan de afectar a la clase política chilena. Felipe Delpin decidió renunciar esta tarde a su cargo de presidente de la Democracia Cristiana (DC) tras el arrollador triunfo del Rechazo. Las posturas ante la propuesta constitucional generó grandes roces dentro del partido que decidió jugársela por el Apruebo. A pesar de las objeciones de algunos miembros quienes pedían libertad de acción.

“Es una decisión dura, difícil de tomar, pero necesaria debido a diversas situaciones que estamos viviendo como país, como partido y en lo individual”, escribió Delpin en un comunicado. Aldo Mardones actuará como presidente de manera interina, al ser el vicepresidente del partido.

Los conflictos dentro del partido llevan mucho tiempo dando que hablar, Delpin presentó una acción judicial en contra de Fuad Chahin por una serie de contratos sobre inmuebles de propiedad del mismo partido y de comprometer “seriamente” su patrimonio. Todo esto habría ocurrido durante la presidencia de Chahin de la DC, quien consideró presentar querellas por calumnias contra el alcalde.

Sin embargo, Delpin decidió no seguir adelante con las acciones legales presentadas, al igual que Chahin descartó su querella. Esto no le cayó en gracia a algunos miembros del partido, quienes acusaron al presidente de la DC de actuar de manera unilateral, y no estaban de acuerdo con el cese de las acciones legales. Esto profundizó los conflictos dentro del partido de centroizquierda.

El exconvencional Fuad Chahin, junto a Ximena Rincón, Matías Walker y Eduardo Frei, fueron citados ante el Tribunal Supremo por alinearse con la opción del Rechazo. Los miembros Roberto Alvarado y Guido Iturriaga del partido Demócrata Cristiano pedían la expulsión de estos por la postura que tomaron ante el plebiscito constitucional.

Revisa el comunicado de prensa de Felipe Delpin donde da a conocer su renuncia.