“Funciona como una secta”: Diputada Naveillan renunció al Partido Republicano y los acusó de prácticas infantiles

Este miércoles, se dio a conocer que la diputada Gloria Naveillan decidió renunciar al Partido Republicano tras acusarlos de prácticas “infantiles” y asegurar que funcionan como “una secta”.

A menos de un año de ser electa por la colectividad de derecha, la parlamentaria por la región de la Araucanía anunció esta noticia a través de una entrevista al diario La Tercera.

“Yo ya renuncié a los republicanos. Hoy día en la mañana me liberé porque la verdad es que este partido desgraciadamente funciona más como una secta y yo no estoy en política para pertenecer a una secta”, aseguró.

“Ingresé a la política representando a la gente, eso es lo qu me importa. Cuando hay votaciones importantes yo pregunto y hago lo que la gente, de alguna manera, me transmite. Yo no voto porque el líder de la secta me lo ordena. Yo voto porque la gente busca que yo los represente”, aclaró.

Los problemas entre Naveillan y los adherentes de su partido venían hace un tiempo, puesto que la bancada marginó a la diputada tras votar a favor del quinto retiro de fondos de pensiones. En este momento, fue cuando comenzó a sufrir castigos “infantiles” de parte de su equipo, entre ellos no poder almorzar con el resto y no participar en los puntos de prensa.

“Yo entré al Partido Republicano pensando que era distinto, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a actuar de la misma manera que los partidos tradicionales y que de alguna forma buscaba interpretar a la gente, que era lo más le importaba. Por eso yo entré”, contó.

Sin embargo, enfatizó en que “después que ganó José Antonio Kast en la primera vuelta, ya desde el día siguiente me di cuenta que no era así. Al final del día, a todos los que habíamos salidos electos diputados nos dejaron de lado para la segunda vuelta y se incorporó toda la gente de Chile Vamos, ellos manejaron toda la segunda vuelta, junto con Cristián Valenzuela que es como Rasputín, el líder en las sombras, que está en la oreja de José Antonio Kast permanentemente y esto continuó”, acusó Gloria.

“El presidente del partido en el papel todo este tiempo era el Rojo Edwards, pero en la práctica quien maneja el partido y todas las organizaciones que dependen del partido es José Antonio Kast y Cristián Valenzuela. Valenzuela es la persona que manda las pautas, pero no solo las pautas, sino que además le dice a los diputados cómo deben votar, los proyectos y todo”, lanzó sin más acusando de que estas personalidades tomaron el control.

Gloria Naveillan militó por 30 años en la UDI y ahora se mantendrá como independiente, pero se unirá a la bancada del Partido de la Gente en el Congreso y así lograr obtener un lugar junto a la colectividad que lidera Franco Parisi.

Cabe recordar que durante esta jornada de miércoles, Rojo Edwards renunció a la presidencia del Partido Republicano tras el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida.