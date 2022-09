Madre denunció a guardia de tratarla de ladrona por andar con hijo en coche

Un brutal acto de discriminación acusó haber recibido una joven madre en un supermercado Líder de la comuna de La Florida, cuando un guardia la acusó de haber robado carne y haberla escondido en el coche donde llevaba a su hijo, relató entre lágrimas, la propia afectada en su cuenta de TikTok.

La mujer contó que fue a comprar muy feliz, porque quería celebrar que su hijo estaba bien de salud y llevó varios kilos de carne. Sin embargo, tras pasar por la caja se le acerca el encargado de seguridad y le dice que devuelva las cosas que no pagó.

“Vine al Líder a comprar carne, porque el vale tuvo neuróloga y lo encontró super bien y quería celebrar que mi chancho está bien después de todo lo malo y compré mucha carne y andaba con el coche”, relató al borde del llanto.

Fue en ese momento que se acerca el hombre y la encara de la peor manera.

“Entrega todo lo que no pagaste porque andai’ con tu hijo”, le dijo el guardia, sorprendiendo a la clienta.

“Yo le dije, ‘¿qué te pasa weón?’, y le mostré todo, y después como si nada me dice ‘es que disculpa, tú no eres con esas características’ (…) Me da rabia, cómo no tienen un protocolo para tratar a la gente”, expresó afligida.

“No quiero ir nunca mas aun supermercado, cero protocolo de atención al cliente, tuve una crisis de angustia y nadie me ayudó y yo sola con mi hijo, son pésimos, quiero borrar este episodio de mi vida, puse reclamo obvio pero nada mas”, escribió en su cuenta.

Walmart inició investigación

Desde la empresa Walmart Chile, informaron a BioBioChile que iniciaron una investigación y lamentaron los hechos.

“Lamentamos profundamente el hecho dado a conocer a través de redes sociales. Como compañía promovemos el buen trato hacia nuestros clientes. Por esta razón, hemos iniciado un proceso de investigación interno con el fin de esclarecer los hechos”.

Asimismo, dijeron que para Walmart “la seguridad de sus clientes es un tema prioritario. Por eso, reforzamos constantemente los protocolos para que situaciones de estas características no vuelvan a repetirse”.