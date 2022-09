“Me acaban de linchar”: Gonzalo de la Carrera critica castigo de Comisión de Ética

“Me acaban de linchar en la Com. de Ética sin darme el derecho a legítima defensa. No tuve oportunidad de comparecer y defenderme. No he sido notificado, pero la Comisión filtra el fallo. Al menos 2 miembros debieron inhabilitarse. Un tribunal que no da garantías de imparcialidad”, alegó el diputado independiente Gonzalo de la Carrera, tras ser sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, tras agredir al vicepresidente de la Corporación, Alexis Sepúlveda, hecho ocurrido el pasado 30 de agosto en el Congreso.

“El fallo salió más rápido que le nueva constitución. Fallo express. Impresionante la rapidez con que actuaron esta vez. Qué queda para el resto de los chilenos?”, criticó en su cuenta de Twitter tras recibir la sanción de censura y 15 por ciento de su sueldo, equivalente a un descuento de 800 mil pesos mensuales.

El castigo fue determinado de manera unánime por la mesa de Ética, la cual ya había sancionado a De la Carrera la semana pasada por una agresión en contra de otro diputado, el Socialista Daniel Manouchehri, ocurrida en la Comisión de Economía el pasado 31 de mayo.

Y tras recibir los descargos de la Carrera por escrito, la comisión sancionó.

“Después de haber analizado profunda y concienzudamente cada uno de los detalles de ese escrito, y también los medios de prueba que existían que son cuatro videos desde distintos tipos de ángulo, hemos llegado a la determinación unánime de que vamos a aplicar el máximo de las sanciones que establece nuestro reglamento. Eso significa una sanción de censura y un 15% de lo que es la dieta parlamentaria”, informó.

Gestos obscenos a Boric

A raíz de la agresión, la bancada PS, junto a la diputada comunista, Carmen Hertz, y el humanista Hernán Palma, presentaron una iniciativa que permita cesar del cargo a los diputados o senadores que ejerzan actos de violencia dentro de sus funciones, puesto que además se investigan supuestos gestos obscenos que el parlamentario habría al Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública.