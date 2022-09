Parisi aseguró que su objetivo es sacar a Jorge Sharp de Valparaíso: “Que empiece a sacar todas sus mugres”

El excandidato a la presidencia, Franco Parisi, celebró el triunfo del Rechazo en su programa “Bad Boys” y también aprovechó de dar a conocer cuál será su nuevo objetivo en la política.

El economista aseguró que ahora pondrá todos sus esfuerzos para sacar del cargo al actual alcalde de Valparaíso.

“Ya logramos el objetivo que fue el Rechazo y ahora tenemos que sacar de la municipalidad de Valparaíso a (Jorge) Sharp, que ha hecho un desastre, una decadencia de una de las ciudades más importantes de Chile y del cono sur”, dijo de entrada.

Asimismo, le mandó un mensaje al edil: “Que empiece a preparar las maletas pa’ que tenga tiempo de sacar todas sus mugres, que ya me tiene enfermo Valparaíso con lo sucio y cochino que está. Lo vamos a dejar como se merece: la perla de Pacífico”.

“Es característico del Frente Amplio”

Cabe recordar que no es primera vez que arremete en contra de Sharp, ya que durante la semana pasada, luego de la criticada performance de Las Indetectables en Plaza Victoria, el excandidato al sillón presidencial criticó duramente al jefe municipal.

“Lo que más me duele con esta situación es que Sharp se caracteriza por echarle la culpa a alguien y no asumir. Y me da pena por las performancistas, la forma en que los dejaron completamente abandonadas. Todos. Y eso es característico del Frente Amplio”, comentó en aquella ocasión.

“Siempre hacen lo mismo: aprovechan a la gente, los estrujan y luego los botan. Pasó con la ‘primera línea’, lo mismo con los presos políticos... quiero que la gente entienda que lo que está haciendo este grupo de dirigentes estudiantiles es básicamente lo mismo que hacían en la universidad”, aseguró.