“Nunca ha existido esa posibilidad”: Desbordes descarta alianza con republicanos

Mario Desbordes descartó cualquier posibilidad de formar una alianza con el Partido Republicano ya que no es muy fan de la actitud de los miembros del partido, le contó a T13.cl. Le sorprende que ellos se den por ganadores tras el triunfo del Rechazo debido a que permanecieron escondidos durante la campaña, y que cuando aparecían le hacían flaco favor a dicha posición.

Desbordes no paró ahí con sus críticas hacia el partido de ultraderecha y reiteró la nula posibilidad de un trabajo en conjunto, “Ellos tienen una posición muy distinta a la nuestra. No todos, pero muchos usan la agresión como una herramienta, la desinformación como herramienta. Eso es natural en VOX, Trump, en otros, pero yo no lo comparto, y no veo para nada una posibilidad de alianza con ellos”.

Con respecto a los resultados del domingo, el expresidente de Renovación Nacional (RN) también criticó la actitud de los partidarios de la opción perdedora, “yo lamento las pobres reacciones que han tenido muchos en el mundo del Apruebo, culpando a los medios de comunicación o diciendo que la gente es tonta, lo que es bastante penoso”, respondió.

Mario Desbordes afirmó estar esperando que se continué el proceso constituyente, él dijo “creo que el texto rechazado ya es historia y que ahora lo que corresponde es cumplir los compromisos que hicimos en Chile Vamos en torno a un nuevo proceso para una nueva Constitución. Eso es lo correcto y lo comprometido”.