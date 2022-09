Diputados reciben intimidante amenaza en sus correos institucionales: “Si debemos visitarles...”

Una grave amenaza en su correos institucionales recibieron los recibieron las diputadas, en reproche a su labor parlamentaria y les criticaron que estén tratando de imponer un nuevo proceso constituyente, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscitó del pasado 4 de septiembre. Destacando que la ciudadanía ya entregó su decisión, por lo cual solicitaron que se dediquen a otras materias, caso contrario serán visitados en sus domicilios. Informó La Tercera.

“Les escribo para recordarles que, como soberanos y jefes suyos, el domingo 4 de septiembre fuimos a votar un plebiscito en el que rechazamos su borrador de ‘Nueva Constitución’. Ese rechazo los incluye a ustedes, que a puerta cerrada a fines de 2019 decidieron someternos a dos años de incertidumbre y violencia, nos obligaron a ver un espectáculo decadente dado por los ilegítimos ‘convencionales’, que terminaron entregando un mamarracho, reflejo de su mediocridad”.

“Nosotros hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente , y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual Constitución. Han demostrado ser traidores e incompetentes, no han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes”.

“Si es necesario...”

“La verdad sea dicha, ustedes no están a la altura de sus cargos, tampoco están legitimados ni autorizados para imponer nos reformas o procesos constituyentes. El pueblo los repudia, no les cree y no les hemos dado ninguna autorización para hacer reformas ni plebiscitos. Es bueno que lo entiendan, la soberanía la ejercemos nosotros. Tenemos derecho a manifestarnos. Y si es necesario estamos dispuestos a explicarles personalmente que están violando nuestra voluntad, al desobedecer el contundente rechazo a su ‘nueva Constitución’. Ustedes han demostrado reiteradas veces su inoperancia”, se extrae.