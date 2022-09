Presidente Boric destacó memoria de Allende y prometió nueva Constitución en su Gobierno

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el evento de conmemoración de los 49 años desde el Golpe de Estado, su primer 11 de septiembre como jefe de Estado, ocasión donde apuntó a un compromiso de “avanzar en verdad, en justicia, en reparación para todas las víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado” y además, destacó la trayectoria del presidente Salvador Allende.

“Por esa alegría cuando durante la Unidad Popular se estaba haciendo historia, por su profunda convicción democrática, que es, sin lugar a dudas, su gran legado que hoy día recogemos. Y ese legado, que espero, trascienda fronteras ideológicas y, sobre todo, penetre en lo más profundo de nuestra comunidad política, en un momento en que en el mundo, la democracia se encuentra amenazada desde diferentes frentes”, señaló.

“Tendremos una Constitución...”

En la oportunidad, el Mandatario destacó la importancia de la creación de una nueva Constitución para alcanzar cambios que permitan dejar atrás ese espacio oscuro de la historia “y ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”, expresó en la ceremonia.

Además, destacó que “estamos trabajando con el Parlamento para llegar a acuerdos que permitan delinear ese futuro en el corto plazo”.

De esta manera, Boric subrayó “que los resultados del plebiscito del pasado domingo no son apropiables por nadie en particular. Y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención, significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así”.