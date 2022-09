Teillier reveló conversación con Boric antes del fallido nombramiento de Nicolás Cataldo

El líder del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, dio detalles de lo que fue el episodio del fallido nombramiento del militante Nicolás Cataldo, en la Subsecretaría del Interior y reveló la conversación que tuvo con el Presidente Gabriel Boric, donde este le habría asegurado que “había visto” los tweets que escribió el militante contra carabineros años atrás, pero que “no eran para tanto”.

“El Presidente me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”, desclasificó el dirigente, por lo cual quedó sorprendido cuando Cataldo finalmente no fue confirmado en el cargo, tras el revuelo generado en redes sociales por los antiguos mensajes que escribió en Twitter, tratando a la policía de “torturadora”, entre otros comentarios del mismo tono.

”Fue como un golpe que se nos dijera que Nicolás Cataldo no puede ir al Ministerio del Interior porque la derecha lo había vetado. Y era incomprensible, por qué teníamos que aceptar los vetos de la derecha. Uno lo puede entender, pero fue un golpe para el partido”, comentó.

“No exigíamos el cargo”

A lo anterior, Teiller aseguró que el Presidente Gabriel Boric habría tomado la responsabilidad del asunto, diciendo que “yo de alguna manera tengo que ver esta situación porque yo soy el responsable de los nombramientos (...) Al otro día se me dijo que Cataldo quedaba listo en la Subdere. Ahora, nosotros no estábamos exigiendo ese cargo”, dijo el exdiputado.

Cabe recordar que tras el triunfo del Rechazo el domingo pasado, en el gabinete se produjeron varios cambios. Primeramente Cataldo estaba designado para sustituir a Manuel Monsalve e incluso hubo comunicado, pero el Presidente Gabriel Boric desistió de ello ante las presiones de la derecha y lo ubicó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.