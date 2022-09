“Yo soy Superpan, no me pueden quitar mi esencia”: dice el dueño de la amasandería chilena que le ganó un juicio a DC Comics

Parece irónico que los creadores de los superhéroes más famosos del planeta, en ocasiones se cambien de vereda y ocupen el lugar de villanos. Eso fue lo que hizo durante dos años la gente de DC Comics. Demandaron a una amasandería chilena por el nombre de Superpan y como todo malvado en las historietas resultaron perdedores en el litigio.

La historia del “chico” ganándole a la gran industria siempre es inspiradora. Más aún cuando del lado del lado correcto hay 22 años de esfuerzo y trabajo por llevar un sabor tradicional a los vecinos del barrio.

Esa es la historia de Superpan, una amasandería fundada por su propio dueño, Gonzalo Montenegro, a principios del nuevo milenio, cuando tenía apenas 18 años.

Por la fonética del nombre de su negocio llamó la atención de una de las corporaciones más grandes en la industria del entretenimiento: DC Comics.

“Yo soy Superpan, no me pueden quitar mi esencia”, contó Gonzalo a FayerWayer en referencia a su victoria en un extenso proceso judicial.

Dos años de juicio

¿Cómo se enteró DC Comics que existe una amasandería llamada Superpan? Fue lo primero que le preguntamos a Gonzalo, antes de adentrarnos en detalles de cómo le afectó esta demanda.

“Fue en durante los primeros meses de la pandemia. Para apoyar a los emprendedores locales, se me ocurrió que la gente podía usar el nombre de la amasandería sin que me pagaran ninguna comisión o porcentaje por la marca”, expresa Gonzalo Montenegro sobre su iniciativa.

“Solo les pedí que nos compraran los dulces y así nos íbamos a expandir como franquicia. Fuimos a registrarnos en el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y fue entonces cuando nos demandaron”, señaló el dueño de Superpan.

Las demandas llegaron por parte de dos reconocidas empresas. Una era de parte de DC Cómics, por el parecido con la pronunciación de Superman y la otra era por una empresa llamada Agrosuper, que reclamaba el uso del sufijo “Super”.

Superpan en el corazón de Quinta Normal

Montenegro, de 41 años, nos cuenta que desde que era un niño de 10 salía por el barrio a repartir pan con una cesta pegada a su cuerpo y una hebilla del icónico superhéroe de capa roja.

Por esta curiosa característica los vecinos comenzaron a llamarlo Superpan, apodo que hasta hoy en día mantiene y sobre lo que edificó un negocio tradicional en Quinta Normal, localidad de capital chilena.

La amasandería tiene 22 años de actividad comercial. Y desde sus bases exteriorizan la colaboración con la comunidad. “El local es social. El pan que queda se regala”, sostiene Gonzalo.

“DC Comics pensó que estaba demandando a una corporación, a una marca, pero se encontró con una persona, con un negocio humilde. Si ganaban no me quitaban un local, me iban a quitar todo, hasta mi esencia por el apodo que tengo desde niño”, añadió.

El proceso judicial se extendió por dos años debido a que hubo demoras relacionadas a la pandemia. Hasta que el viernes pasado se supo que las dos demandas por el nombre habían sido desestimadas por parte de la INAPI.

“No existe riesgo de confusión entre los consumidores por el nombre de Superpan. Entonces eso nos deja tranquilos para que la amasandería pueda trabajar bajo su logo y su nombre”, nos detalló la representación legal de Gonzalo, liderada por Hans Von Marttens, de Ármate Abogados.

¿Qué viene ahora para Superpan?

“Un alivio. Vamos a poder trabajar”, sostiene Gonzalo.

“Vamos a poder estar más tranquilos. No soy muy ambicioso de querer expandirme como una corporación, pero si queremos apoyarnos entre todos los emprendedores. Entonces vamos a seguir esta idea que teníamos de hacer esta franquicia. Vamos a potenciarnos con los dulces, para que la gente sepa que existen los dulces Superpan”, explicó.