La centroizquierda sigue esperando: Rincón y Quintana esperan diálogo con Chile Vamos

En el programa periodístico de Canal 13 “Chile después del plebiscito”, conducido por Álvaro Paci, los senadores de la centroizquierda, Ximena Rincón (DC) y Jaime Quintana (PPD) hablaron sobre las discusiones que se han mantenido de cara al nuevo proceso constituyente. Ambos formaron parte de la campaña del Rechazo junto a rostros de la centroizquierda, centro, la derecha y la ultraderecha. Ellos partieron analizando la bajada de la derecha de las conversaciones, quienes no asistirán a la reunión de mañana.

“Yo creo que lo relevante es que todos fuimos testigos de que los principales líderes de Chile Vamos señalaron muchas veces que en el evento de que ganara el Rechazo, iban a un nuevo proceso constituyente. Retomaban el que venía con una convención constitucional. Eso lo dijeron muchos personeros, algunos de los cuales hoy día están diciendo que hay que tomarse más tiempo, que están dilatando, que quieren mirar las encuestas”, señaló el senador del PPD tras unirse junto a la derecha por esa opción.

“Es el momento de mostrar todas las credenciales democráticas, por lo que está en juego es algo bien complejo, más que mirar las encuestas, hay que escuchar a la calle” agregó Jaime Quintana.

La senadora Rincón opinó sobre la postura de Chile Vamos que “yo creo que siempre es bueno conversar. Entiendo que la molestia surge porque efectivamente entiendo que había cinco puntos que se habían concordado entre todos los que estaban ahí y la Vocera, metiéndose en un tema que no tenía que meterse, da a entender que no estaba encima de la mesa y eso hace que se reaccione de parte de Chile Vamos. No soy vocera de ellos, así que pregúntele a ellos”, quien no pudo quedarse para toda la reunión por compromisos previos.

“No estoy de acuerdo con la decisión, yo creo que uno tiene que tender puentes. Tiene que ser capaz de dialogar. Aquí quedaron mandatados los presidentes de los partidos y los presidentes de las comisiones de constitución de ambas cámaras a ir construyendo lo que ya va a hacer un acuerdo. Pero, y yo pongo ahí un tema, a la ciudadanía hay que escucharla”, sentenció.