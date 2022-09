Lucía Dammert desmiente reportaje: “Una forma maligna de esparcir mentiras”

La exJefa de Asesores de Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert, presentó en la mañana su renuncia al cargo, hecho que se da una semana después del cambio de Gabinete del Presidente Boric. En el mismo día de su salida, el medio Interferencia publicó un reportaje en donde afirmaron que el FBI citó a Dammert para declarar en el caso que investiga los lazos que tiene un supuesto excliente con un cartel mexicano.

Dentro de este reportaje, el medio afirmó que Lucía Dammert mantuvo por seis años una estrecha relación con Genaro García Luna, exSecretario de Gobernación de México de Felipe Calderón, acusado de colaborar con el cartel de Sinaloa. Interferencia afirmó que el FBI la citó y ella iría de forma voluntaria a declarar.

En un comunicado público, Dammert declaró “desconozco la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera”. Mencionó que por unos meses formó parte de una consultora que trabajó en México, pero que no ha asesorado personalmente a García.

Lucía Dammert también hizo referencia a un grave acusación que la señalan como objeto de sospechas en posibles crímenes como encubrir a García, tal como lo señala el medio digital. “Jamás en mi carrera profesional he tenido un elemento que pudiera empañar mi desempeño o sembrar alguna duda al respecto. La irresponsabilidad que deja entrever este medio digital al instalar dudas respecto de mi total lealtad y profesionalismo en el trabajo con el Presidente Gabriel Boric resulta inaceptable”, declaró.