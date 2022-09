A sus 33, esta mujer ya tiene 12 hijos: ha estado embarazada casi todos los años desde los 16

La estadounidense Britni Church está cautivado a los usuarios en redes sociales con su historia de maternidad. Y es que, con apenas 33 años, ha dado a luz a 12 hijos: cinco niñas y siete niños.

Church quedó embarazada por primera vez cuando tenía 16 años. Su primogénito nació en 2004. Desde entonces, ha estado encinta todos los años, a excepción de 2013, 2014, 2017 y 2022.

Britni está casada con un hombre de 30 años llamado Chris Church. Cuando lo conoció, ya era madre soltera de seis hijos de relaciones previas: Crizman Shaye (17), Jordan Lynn Faye (16), Caleb Alan (14) Jace Michael (13), Cadence Marie Alyce (12) y Jesalyn Grace (10).

Con su esposo, la mujer de Kansas expandió su familia teniendo a sus seis hijos menores: Silas Eugene (7), Christopher Charles Jr. (5), los trillizos Oliver Gene, Asher Dale y Abel Thomas (3) y a la menor del clan, Rowyn Dawn (1).

En total, Church ha estado embarazada durante casi 98 meses en total, lo que equivalen a 17 años gestando. Es decir, un poco más de la mitad de los años que ha vivido.

No obstante, tras la llegada de su último retoño el año pasado, la madre de 12 cree que ya llegó el momento de cerrar la fábrica, aunque a su marido le gustaría tener todavía más hijos.

“Creo que he terminado”, comentó Church en una entrevista a TODAY Parents. En la misma plática, la mujer compartió cómo es su vida diaria con 12 menores de todas las edades en casa.

“Siempre hay ruido. Siempre hay alguien gritando”, aseguró. “Pero es normal para nosotros. Soy capaz de controlarlo de alguna manera”.

“Our large family life”, la iniciativa que lanzó a Britni Church y su familia a la fama

Hace tres años atrás, cuando quedó embarazada de sus trillizos, Britni decidió comenzar a compartir su vida como mamá en una cuenta en TikTok: @ourlargefamilylife (La vida de nuestra gran familia).

Sus vivencias y anécdotas sobre la maternidad han fascinado a usuarios desde entonces. Y es que, según contó al medio antes citado, a las personas les encantan las familias numerosas.

Como resultado, desde que comenzó a hacer una crónica de sus vivencias en esta plataforma, su clan ha ganado una fanaticada. Al presente, cuentan con más de 1.8 millones de seguidores.

De igual forma, en Instagram, también tienen muchos fans; unos 121 mil seguidores para ser exactos. Mientras, en su canal de YouTube acumulan más de 21.400 suscriptores.

Las preguntas más frecuentes…

En redes sociales, las personas que siguen a la familia Church suelen alentar a Britni a tener su propio reality show. Además, no dudan en hacerle toda clase de preguntas sobre su maternidad.

“Mucha gente asume que estamos en asistencia social, no es así”, aclaró Church, cuya familia invierte 200 dólares cada mes únicamente en leche y tiene una casa con siete habitaciones.

“Recibo muchas preguntas como, ‘¿Eres católica? ¿Eres religiosa?’ Soy pentecostal (vertiente del cristianismo), pero eso no tiene nada qué ver con el motivo por el que tengo tantos (hijos)”, dijo.

Asimismo, compartió que incluso le han pregunta sobre sus alumbramientos y hasta cómo le va “allá abajo”.

“Todos fueron (partos) vaginales excepto los trillizos. Con ellos tuve una cesárea”, reveló la ama de casa, quien no tiene impedimentos para tener otro embarazo saludable.

Aunque muchos no entiendan su vida, Britni Church no podría ser más feliz con su vida como mamá de 12. Al medio dijo no mortificarse porque nunca estará al día con la limpieza y la lavandería.

Para la blogger, lo más importante es que todos sus hijos se sientan amados, atendidos y especiales. “Somos más felices cuando estamos todos juntos”, afirmó.

“Tenemos un gran tobogán de agua y hemos estado haciendo comidas al aire libre y sentados alrededor de la fogata. La vida es buena”, concluyó.