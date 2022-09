Jorge Alessandri: “Si no hay bordes, Chile Vamos no va a abrir la puerta a un nuevo proceso constituyente”

La derecha está lista para plantear sus ideas sobre la mesa, tras restarse de conversaciones que buscarían definir el rumbo de un nuevo proceso constitucional. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, fue enfático en la necesidad de que existan límites en los puntos de discusión dentro de la Nueva Constitución.

Según El Mercurio, Alessandri afirmó que la derecha no iba a cooperar ni apoyar la redacción de una nueva Carta Fundamental si es que no existían márgenes, “si no hay bordes, Chile Vamos no va a abrir la puerta a un nuevo proceso constituyente”, sentenció.

Captura Jorge Alessandri Fuente: El Mercurio

En una entrevista con CNN Chile, el diputado ya había mencionado dichos bordes, él dijo “la Convención Constituyente que acaba de pasar, solamente pusimos límites y bordes en cuanto a escaños reservados, número, reglamento. No nos fijamos en los contenidos, esas dos fórmulas no se pueden repetir. Nosotros en esta nueva tenemos que fijar bordes, límites en la reforma constitucionalidad que le den certidumbre al país, que le den tranquilidad”.

“Si usted pone a un convencional ahí, escriba lo que quiera, vamos de nuevo a tener una convención maximalista que no va a representar a Chile y que va a fracasar de nuevo”, agregó.

De acuerdo a Cooperativa, los márgenes que ellos piden son el aseguramiento de un nuevo sistema legislativo bicameral simétrico, carácter democrático de la República de Chile, el cumplimiento de los tratados internacionales, el respeto a las sentencias judiciales, evitar conceptos como la plurinacionalidad y garantizar la libre elección en materia previsional y educacional.

Hasta el momento, se tiene pactada una reunión para el próximo miércoles 21 de septiembre una reunión entre los partidos de Chile Vamos (Evópoli, RN y la UDI) para hablar sobre una propuesta ante el nuevo proceso constituyente. El oficialismo y la oposición se reunirán dos días después, según la información entregada por T13.