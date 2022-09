“Las ganas de bacilar siguen intactas”: Fonda San Antonio se ve complicada por atados con Gobernación

La Fonda de San Antonio a través de un comunicado en Instagram dio a conocer la complicada situación ocurrida en la producción del evento debido a los roces con la Gobernación con los permisos de los horarios. A último momento, Carabineros les informó que solo tenían permiso hasta las 3 am según indicaciones del municipio, a pesar de haber acordado hasta las 4 am previamente.

“Un desorden administrativo que afecta nuestra imagen como región ante músicos nacionales e internacionales, y que va en contra del desarrollo de la cultura y espectáculos”, escribió la producción en el comunicado que detalla todo el problema de manera cronológica.

El 23 de agosto la organización de la Fonda mandó una solicitud a la delegación provincial de San Antonio para la realización del evento. A la semana le respondieron que estaban autorizados el 16 y 17 de septiembre de las 12:30 hasta las 5 am del día siguiente, mientras que para el 18 de septiembre de las 12:30 hasta las 7 am del 19.

A finales de agosto y principios de septiembre, la producción cerró el trato con los artistas que iban a tocar en las fondas, muchos que tenían la agenda copada con eventos por las celebraciones. Sin embargo, el 12 de septiembre, les informaron por correo que tendrán permiso solo hasta las 3 am, lo que complicó de manera importante a la parrilla ya que habían artistas programados para después de esa hora que no podían llegar antes.

De acuerdo al comunicado, se comunicaron con el miembro de la delegación provincial, Ivo González, explicándole que les complica los horarios que les otorgaron ya que habían programado a bandas para que tocaran hasta las 4:30 am. Debido a esto, se pactó una visita técnica para el 15 de septiembre con intenciones de revisar el asunto. Carabineros llegó a la visita, pero González comunicó que no podría atender, pero por teléfono les comunicó que tenían permiso hasta las 4 am, conversación escuchada por altavoz por miembros de la producción.

Se reorganizaron con las bandas y dos tuvieron que dejarlas programadas por un evento en octubre, “Grupo Red” y “La Gran Magia Tropical”, cuyas fechas, locación y horarios todavía están siendo pactados.

El día en que abrieron las puertas, Carabineros les informó que tenían un documento que afirmaba que la autorización era hasta las 3 am. La producción se comunicó con la delegación provincial para que les enviaran el documento y reclamar lo que ya habían acordado, ante esto González les dijo que el permiso hasta las 4 am ese nunca fue el acuerdo.

A modo de compensación por los cambios del evento, la producción logró fichar a Agrupación Marilyn para hoy sábado 17 de septiembre a las 21 hrs. Los organizadores de la fonda lamentan lo ocurrido, informan que las preventas están liberadas para el día que estimen y la devolución, si es que lo necesitan. “Las ganas de bacilar este 18 se mantienen intactas. Los esperamos”, cerraron el comunicado.