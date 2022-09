Nuevo balance de Carabineros de Fiestas Patrias: 12 muertos y 365 accidentes de tránsito

El coronel de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, Juan Carlos Rodríguez, entregó un nuevo balance a CNN Chile en lo que va de las celebraciones de las Fiestas Patrias. El sábado 17 de septiembre, a las 11 de la mañana, se informó que a nivel nacional han ocurrido 365 accidentes de tránsitos, más de 274 personas lesionadas y 12 personas fallecidas.

Rodríguez reportó que se han realizado 36.147 fiscalizaciones, con más de 9 mil test de alcohol, dentro de esa cifra 75 fueron de drogas. Se han detenido a la fecha a más de 100 personas en estado de ebriedad, 43 bajo la influencia del alcohol y a 31 por drogas y casi un 40% de los tests de droga que se han hecho. El coronel destacó que en una fiscalización en un terminal de buses, encontraron a dos conductores que dieron positivo al test de droga.

Lee también: Carabineros entrega primer balance tras el inicio de las Fiestas Patrias: 6 muertos y 50 detenidos

El carabinero aprovechó el espacio para hacer un llamado a la comunidad para que estos puedan “incrementar la responsabilidad que ellos tienen como conductores y peatones. En general durante el año las tres causas que son más recurrentes en accidentes de tránsito, la conducción en estado de ebriedad, no estar atentos a las condiciones del tránsito y no mantener la distancia razonable y prudente del vehículo que lo antecede. En estas fechas se aumenta un cuarto factor que es el peatón que transita ebrio por las vías, sobre todo por caminos o rutas”.

El año pasado, al final de la jornada de las fiestas, se reportaron más de 900 accidentes de tránsito con 26 personas fallecidas. Rodríguez notó que hoy hay una disminución en comparación al año pasado, pero esto no es el objetivo que quieren lograr “el objetivo es que la persona tome consciencia, sobre todo el conductor, en el sentido de la responsabilidad y la importancia que tiene a la conducción. Si yo me tomé un trago, debo pasar las llaves. Si yo consumí algún tipo de droga ilícita, lo cual no lo debe hacer, pero ya si lo hice, entregue las llaves porque la reacción en la conducción disminuye todos los efectos de poder reaccionar en una forma correcta y oportuna ante cualquier situación”, agregó.